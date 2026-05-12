전남도, 정원관광 1000만 시대 추진…전국 최초 정원관광 프로그램 운영

정원 입장료 부담을 낮추기 위해 입장료 50% 지역화폐로 지원



전남지역 민간 정원인 구례 반야원 전경.

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전라남도는 정원관광 1000만 시대를 선도하기 위해 국립정원문화원과 함께 전국 최초로 정원 관광 프로그램을 본격 추진한다.이번 프로그램은 지역 정원·수목원·산림휴양시설 77개소를 대상으로 지역별·계절별·테마별 코스로 운영된다.먼저 지난해 체류형 정원관광 시범 운영 과정에서 진입 장벽으로 지적된 정원 입장료 부담을 낮추기 위해 입장료의 50%를 지역화폐로 지원한다.이를 통해 관광객들의 부담을 줄이고 정원 운영자의 안정적 소득 창출과 지역 소비를 뒷받침할 방침이다.정원관광 프로그램은 민간 주도 참여를 유도하고 관광객 선택의 폭을 넓히기 위해 누구나 참여할 수 있는 ‘자율형 하루 코스’와 남도를 구석구석 여행하는 ‘체류형 1박 2일·2박 3일 코스’로 나눠 운영한다.자율형 하루 코스는 지역 민간 정원·수목원 35개소를 자유롭게 여행하는 프로그램으로 참여자가 10개소, 20개소, 35개소를 완주한 뒤 스탬프 투어북을 국립정원문화원에 제출하면 기념 메달을 제공하고, 2026 민간정원 페스타에도 초청할 계획이다.이를 위해 민간 정원·수목원에는 스탬프, 투어북, 정원 지도를 비치해 여행 편의를 높일 방침이다.체류형 1박 2일·2박 3일 코스는 봄·가을철과 휴가철에 총 19회 운영하며 전문 정원 해설사가 동행해 호남 3대 별서 정원과 산림휴양시설, 로컬 맛집 등을 돌며 정원 감상과 휴양, 미식 체험을 함께 즐길 수 있다.정원관광 참여 방법은 국립정원문화원 누리집을 통해 안내할 예정이며 자율형 하루 코스는 참여 방법을 별도 안내하고 체류형 코스는 모집 일정을 공지한 뒤 참가 신청을 받을 계획이다.김정섭 전남도 환경산림국장은 “남도는 생활 주변 곳곳에 전통과 현대의 아름다운 정원이 공존해 정원관광을 하기에 적합한 지역”이라며 “이번 정원관광 프로그램을 통해 남도 정원의 브랜드 가치를 높이고 정원관광 1000만 시대를 이끌겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자