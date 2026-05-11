‘식품안전 우수’ 관악구에선 안심하고 외식한다

식약처 ‘2026년 식품안전관리 평가’ 우수기관

‘식품안심업소’ 부착된 관악구 식당

서울 관악구 샤로수길 골목형상점가의 한 식당에 음식점 위생 관리 우수업소 업종 표지가 부착된 모습.

관악구 제공

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서울 관악구가 식품의약품안전처 주관 ‘2026년 식품안전관리 평가’에서 우수기관으로 선정됐다고 11일 밝혔다.식약처는 매년 전국 17개 광역자치단체와 228개 기초자치단체를 대상으로 최근 1년간 식품안전관리 운영 실적 7개 분야에 걸쳐 종합 평가한다.관악구는 ▲식품위생감시원 직무교육 이수율 ▲업체 점검률·적발률 ▲민원 기한 내 처리 비율 ▲현장 보고 장비 활용률 ▲이물 신고 기한 내 처리 비율 등의 세부 지표 전반에서 우수한 성적을 받았다.특히 식품접객업소 위생관리를 강화하고 식품위생감시원 직무교육 등으로 전문성을 높인 데서 높은 평가를 받았다. 구는 신속한 민원 처리로 안심할 수 있는 먹거리 환경을 조성했다.한편 관악구는 상권 활성화를 위해 음식점 식품안심업소 지정에 노력하고 있다. 식약처는 위생 관리가 우수한 음식점에 대해 식품안심업소로 지정해 공개한다. 관악구에는 243개 음식점이 식품안심업소로 지정돼 있다. 지정 업소는 배달 애플리케이션이나 네이버 플레이스 검색 등에 위생 정보가 제공되며 위생 물품 지원을 받을 수 있다.신청을 하려는 업소는 한국식품안전관리인증원 홈페이지에서 온라인으로 신청하면 된다. 우편, 방문 신청도 가능하다. 자세한 내용은 관악구청 위생과로 문의하면 된다.구 관계자는 “변화하는 소비 트렌드와 지역 특성을 반영해 누구나 안심하고 이용할 수 있는 먹거리 환경을 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.김주연 기자