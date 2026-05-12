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“구민 삶 보살피는 행정 실현” 최동민 동대문구청장 후보 선대위 출범

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김인호 전 시의회 의장, 상임선대위원장
고문단․위원회․각 본부 등 31개 조직
특보단, 특별위원회 등 약 1000여명


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최동민(왼쪽) 더불어민주당 동대문구청장 후보와 김인호 전 서울시의회 의장이 선거대책위원회 출범식에서 지난 9일 참석자들에게 인사를 건네고 있다.
최동민 후보 캠프 제공


최동민 더불어민주당 동대문구청장 후보 측은 선거대책위원회를 지난 9일 공식 출범했다고 12일 밝혔다. 이날 출범식은 주요 직책 임명장 수여식을 함께 진행했다.

상임선거대책위원장에는 유덕열 전 동대문구청장, 김형주 전 동대문구시설관리공단 이사, 양범섭 전 더좋은새마을금고 이사장, 김인호 전 서울시의회 의장이 선임됐다. 김 전 의장은 구청장 선거에서 최 후보와 경쟁한 바 있다.

이번 지방선거에 출마하는 시의원·구의원 후보들은 권역 선대위원장을, 경선 참여 낙천자들은 특임 선대위원장을 맡아 선거 진영 전체를 하나로 묶는 통합 선대위 체계가 완성됐다.

최 후보는 이번 선거의 핵심 가치로 지방자치·주민자치·구민복지를 제시했다. 그는 “주민과 함께 만드는 행정, 구민의 삶을 보살피는 행정을 반드시 실현하겠다”며 “이재명 정부의 민생 철학과 동대문구의 변화를 앞장서서 함께 해내겠다”고 강조했다.

이번 선대위는 선대위원장단·고문단·위원회·각 본부 등 31개 조직(500여명)과 특보단 200여명 그리고 특별위원회 300여명 등 약 1000여명 규모로 구성됐다.


유규상 기자
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