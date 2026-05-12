윤신정 도봉구 주무관, 심폐소생술로 시민 생명 구해

50대 여성 회의 발표 중 갑자기 쇼크 증상

윤신정 주무관 구급대 도착 전까지 심폐소생술



도봉구청에서 지난달 29일 쓰러졌던 50대 여성이 119구급대원에 인계되고 있다.

도봉구 제공



윤신정 도봉구청 아동청소년과 윤신정 주무관.

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서울 도봉구청 공무원의 신속한 심폐소생술(CPR)로 한 시민이 극적으로 회복했다. 12일 도봉구에 따르면 지난달 29일 구청 10층 간송홀에서 진행된 한 회의에서 발표를 맡은 50대 여성이 급작스럽게 의식을 잃고 바닥에 쓰러졌다.이날 회의장 문 앞에 있던 도봉구청 아동청소년과 윤신정 주무관은 즉시 쓰러진 여성에게 달려가 CPR을 실시했다. 손발은 경직됐고 호흡은 멈춰 선 상황에서 119 구급대 도착 전까지 약 3분간 CPR을 이어갔다.병원에서 정밀 검사를 받은 여성은 현재 일상생활에 복귀한 것으로 알려졌다. 윤 주무관은 “쓰러지는 것을 보고 몸이 먼저 반응했던 것 같다”며 “여성분이 현재는 ‘괜찮으시다’라고 들어서 다행이라고 생각한다”고 밝혔다.구는 매년 CPR 교육계획을 세우고 직원과 구민을 대상으로 교육을 실시하고 있다. 도봉구청 지하 1층에는 상설 CPR 교육장이 마련돼 있다. 평일(월~금요일)은 청소년과 일반인을 대상으로 오전 10시~11시 30분, 오후 3시~4시 30분으로 나눠 교육을 진행한다. 주말은 매월 둘, 넷째 주 토요일 오전 10시 30분~12시에 운영 중이다. 구청 홈페이지에 신청하면 된다.유규상 기자