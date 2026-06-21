전남도, 시도민과 함께 통합특별시 미래 전략 논의

‘청책대동회 바란’에서 정부 재정 지원금 20조 원 활용 방향 공유



강위원 전라남도 경제부지사가 20일 도청 소공연장에서 전남 청책대동회 ‘바란’ 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전라남도는 20일 도청 소공연장에서 ‘청책대동회 바란’을 열어 전남광주통합특별시 출범에 따른 정부 재정지원금 20조 원 활용 방향을 공유했다.강위원 전남도 경제부지사 주재로 진행된 이날 행사에는 20조 시민공동체 포럼 위원과 시도민 등 300여 명이 참석했다.‘20조 시민공동체 포럼’은 정부지원금 20조 원의 활용 방안을 시도민이 제안하는 참여형 플랫폼으로 현재 1만 명 넘게 가입했으며 정책 제안도 300건 이상 접수됐다.이날 행사에서는 20조 시민공동체 포럼 추진 경과와 2028 G20 정상회의 유치 추진 상황, 기업유치특별전담반 성과 및 디지털 브로셔 등 특별시의 미래 전략이 공유됐다.특히 차세대 반도체 거점 조성과 개방형 스마트팜 연금 프로젝트, 글로벌 바이오 수출 전략, 농촌 편의점 거점화 등 포럼 위원들이 제안한 주요 정책을 주제로 토론하고 다양한 현장 의견을 나눴다.또한 ‘20조 시민공동체 포럼’을 행정 주도에서 민간 주도의 시민 정책 플랫폼으로 확대하는 방향도 논의됐다.행사에 참여한 한 정책위원은 “시도민이 격의 없이 자유롭게 의견을 나누는 기회가 거의 없었는데, 청책대동회 바란은 누구나 마음껏 소통할 수 있는 행사였다”며 “통합특별시에서도 시민을 위한 공론의 장이 자주 만들어졌으면 좋겠다”고 밝혔다.강 부지사는 “20조 시민공동체 포럼 위원과 시민들의 혁신적 제안이 전남광주통합특별시를 성공시키는 큰 힘”이라며 “통합특별시가 대한민국 지방정부의 성공 모델로 성장하도록 애정 어린 관심을 부탁드린다”고 강조했다.전남도가 소통·공론의 장으로 마련한 ‘바란’ 행사는 지난해 9월 시작 이후 지금까지 5차례 개최됐으며 1200여 명의 시도민이 참여했다.무안 류지홍 기자