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송파, 가락시장 사거리 ‘걷고 싶은 거리’ 만든다

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테마·쉼·활력가든 등 3곳 조성
명품거리 25곳 조성사업 일환


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서울 송파구 가락시장사거리 일대에 오는 10월 들어설 예정인 ‘걷고 싶은 가로정원’ 조감도.
송파구 제공


서울 송파구 가락시장사거리 일대가 녹지와 휴식 공간이 어우러진 ‘걷고 싶은 가로정원’으로 탈바꿈한다.

송파구는 가락시장 사거리 일대에 총 6700㎡ 규모의 녹지를 조성한다고 27일 밝혔다. 구가 민선 8기부터 추진한 ‘송파대로 명품거리 조성사업’의 하나로 시 예산 5억원을 투입해 오는 10월까지 정원 조성을 완료할 계획이다. 구는 현재 총 25개 송파대로 명품거리 조성사업 중 22개 사업을 완료했다.

사업대상지는 가락동 480번지 일대로 9510가구 대단지인 헬리오시티가 있는 곳이다. 정원은 ▲계절별 꽃과 다양한 수목을 감상할 수 있는 ‘테마가든’ ▲벤치와 그늘에서 쉬어갈 수 있는 ‘쉼가든’ ▲보행과 가벼운 활동을 즐길 수 있는 ‘활력가든’ 등 3개 공간으로 구성된다. 구는 가락시장 사거리 일대에 조성된 녹지공간들과 연계해 시너지를 높인다는 계획이다.

구는 앞서 가락시장 정수탑을 초대형 공공미술작품 ‘더 트로피’로 재탄생시키고 주변에 ‘트로피파크’를 조성했다. 헬리오시티 맞은편에는 황톳길과 점토지압길 등으로 구성된 총 365m 길이 어싱길(맨발로 걸을 수 있는 길)을 조성하고 207주 교목형 무궁화 등 다양한 수목을 심어 도심 속 녹지를 조성했다.

서강석 구청장은 “송파대로 명품거리 조성사업을 통해 구민들이 일상에서 변화를 체감하고 있다”며 “가락시장사거리 정원 조성을 통해 기존 녹지공간과 연계 효과를 높이고, 주민들이 걷고 쉬며 자연을 누릴 수 있는 더 살기 좋은 송파를 만들겠다”고 밝혔다.


박재홍 기자
2026-07-28 21면
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