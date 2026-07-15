민선9기 도민청원 1호, ‘경기남부광역철도 국가철도망 구축계획 반영’



경기도청 홈페이지 캡처

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민선9기 추미애 경기도지사가 답변해야 할 첫 번째 경기도민 청원(도민청원)은 ‘경기남부광역철도의 제5차 국가철도망 구축계획 반영’으로 확정됐다.경기도에 따르면 지난 6일 게시된 ‘경기남부광역철도 5차 국가철도망에 꼭 포함되어야 하는 이유’ 청원은 12일 참여자 1만 명을 넘기며 도지사 공식 답변 요건을 채웠다. 15일 오전 10시 현재 동의자는 1만807명이다.청원인은 “제5차 국가철도망 구축계획에 경기남부광역철도가 반영될 수 있도록 후보 시절 도민들께 약속하셨던 것처럼 직접 나서 국토교통부를 상대로 모든 행정역량을 집중해 주시기를 요청드린다”고 밝혔다.이어 “경기남부광역철도는 잠실, 판교, 수지, 광교, 봉담을 하나의 생활권으로 연결하여 출퇴근 시간을 단축하고, 교통 혼잡을 완화하며, 지역 경쟁력을 높일 핵심 광역교통 인프라다. 또한 4개 시 공동용역 결과 경제성(B/C 1.2)도 확인된 사업”이라며 “대통령 선거 당시 4개 시의 공동 공약이었으며, 추미애 도지사의 공약이기도 하다”고 강조했다.추 지사는 다음 달 11일까지 현장 방문이나 서면 답변 등의 방식으로 입장을 밝혀야 한다.경기남부광역철도는 서울 잠실종합운동장역에서 출발해 성남, 용인, 수원, 화성(봉담)까지 이어지는 총연장 50.7km의 광역철도 노선이다. 수도권 남부 지역의 교통 혼잡을 해소하고, 지역 간 이동 편의성을 높이며, 지역 경제 활성화에 기여할 것으로 기대되는 교통 인프라 프로젝트다.안승순 기자