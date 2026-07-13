용산구, 민선9기 첫 16개 동 순회 업무보고회

15일~28일 전 동 순회



김경대 용산구청장 취임식

김경대(가운데) 용산구청장이 지난 1일 열린 취임식에서 구민들과 기념사진을 찍고 있다.

용산구 제공

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김경대 서울 용산구청장이 민선 9기 출범 후 처음으로 16개 전 동을 찾아 주민 소통에 나선다.서울 용산구는 오는 15∼28일 16개 모든 동을 돌며 ‘주민과 함께하는 동 업무보고회’를 연다고 13일 밝혔다.이를 통해 김 구청장은 구정 운영 방향과 핵심 정책을 구민에게 직접 전달하고 구민들의 목소리를 들을 예정이다. 각 동의 현황과 주요 사업을 공유하고, 주민 의견을 직접 청취해 구정에 반영할 계획이다.기존 형식과 달리 행사 직전에 주민 대표들과 차를 마시며 대화하는 시간도 갖는다.순서대로 오는 15일 용산2가·남영동, 16일 청파동, 20일 원효로1·원효로2동, 21일 효창·이태원1동 순으로 진행된다. 이어 22일 후암·용문동, 23일 이촌1·이촌2동, 24일 이태원2·한강로동, 27일 한남동, 28일 서빙고·보광동 순으로 찾는다.김 구청장은 “민선 9기 구정은 구민과의 소통에서 시작해 현장에서 완성될 것”이라며 “16개 동을 발로 뛰며 구민 의견을 충실히 반영해 구민이 일상에서 변화를 체감할 수 있는 용산을 만들겠다”고 말했다.김주연 기자