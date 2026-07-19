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‘기술 실증부터 투자 연계까지’ 지원…경과원, AI 스타트업 20개 사 선발

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경기도와 경기도경제과학진흥원(경과원)이 도내 AI 스타트업의 기술 실증과 사업화 기회를 지원하기 위해 ‘2026년 AI 클러스터 오픈이노베이션 연계·실증 프로그램’ 참가기업을 31일까지 모집한다.

우수한 AI 기술을 가진 스타트업과 국내 대·중견기업을 연결해 공동 기술 개발과 기술검증(PoC), 투자 연계까지 지원하는 프로그램이다.

지원 대상은 공고일 기준 경기도에 본사, 지사, 연구소 또는 공장을 둔 설립 7년 이내 AI 기술 기반 스타트업이다. 중소기업창업 지원법에 따른 신산업창업 분야 기업은 설립 10년 이내까지 신청할 수 있다.

‘경기 AI 멤버십’에 가입한 기업에는 서류평가와 발표평가에서 최대 5점의 가점을 받는다.

경과원은 AI 스타트업 20개 사 내외를 선발해 기업진단, 전문가 1대1 맞춤형 멘토링, 정기 IR 데모데이 참여 기회를 제공한다.

이후 대·중견기업과의 매칭을 거쳐 최종 선정된 5개 기업에 기업당 최대 2000만 원의 PoC(기술검증) 실증 자금을 지원해 기술의 현장 적용과 사업화를 지원한다. LIG아큐버, CJ ENM 등 국내 대·중견기업 5개 사가 수요기업으로 참여한다.

참가 기업은 수요기업이 제시한 복수의 과제에 중복 지원할 수 있으나, 최종 PoC 수행은 기업당 1건으로 제한된다.

경과원은 선정 기업을 대상으로 맞춤형 액셀러레이팅과 투자 연계를 지원해 AI 스타트업의 성장을 뒷받침할 계획이다.

김현곤 경과원장은 “이번 프로그램은 우수한 AI 기술을 보유한 스타트업이 대·중견기업과 협업하며 기술을 실증하고 사업화할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라며 “도내 AI 스타트업이 국내 시장을 넘어 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

안승순 기자
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