서울시, 홍익대·서울연구원 침수예측 정보 실증 협약

AI 활용 침수예측 시스템 실증 운영



지난 19일 서울시 서소문청사에서 열린 서울시-홍익대-서울연구원 업무협약식에서 오균(왼쪽) 서울연구원장과 권경민(가운데) 홍익대 산학협력단장, 정성국 서울시 물순환안전국장이 기념 촬영을 하고 있다.

서울시 제공

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서울시는 홍익대·서울연구원과 도시 침수 예측·대응체계 구축을 위한 협약을 체결했다고 21일 밝혔다. 협약에 따라 시는 강남·서초구와 도림천 일대 등 침수 취약지역을 ‘실증사업 대상지’로 지정했다.시는 이곳의 기초자료와 침수예측 정보시스템·수방시스템 자료 등을 제공한다. 홍익대와 서울연구원은 인공지능(AI) 기반 강우 예측과 침수 피해평가 등 전문 기술 자문을 지원한다.또 실시간 도시 침수 예·경보 운영을 위한 통합 플랫폼 기술을 개발하고, 실증 운영을 통해 성능을 검증하는 등 역할을 수행하기로 했다.정성국 서울시 물순환안전국장은 “침수 피해를 최소화하기 위해 최신 기술을 현장에 도입하는 것이 중요하다”며 “협약을 통해 침수 예·경보 시스템을 고도화하고 시민이 체감하는 안전한 서울을 만들어가겠다”고 말했다.김동현 기자