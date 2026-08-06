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윤판오 서울 중구의회 의장, 2년간 서울시 구의회 이끈다

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-윤판오 협의회 회장, 25개 자치구의회 협력 이끌며 지방자치 발전과 의회 위상 강화 나서
현장 중심 소통으로 서울시 436명 구의원 권익 향상 및 제도 개선 집중


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지난 5일 서울시 구의회협의회 의장에 당선된 중구의회 윤판오 의장


서울시 중구의회 윤판오 의장이 지난 5일 장정호 용산구의장의 진행으로 개최된 ‘제10대 전반기 서울특별시 구의회의장협의회’ 정례회에서 신임 회장으로 선출됐다.

서울시 구의회의장협의회는 서울시 25개 자치구의회 간 상호 협력과 교류를 증진하고, 지방자치 발전 및 지역 공동 현안을 논의하기 위해 구성된 협의체다. 기초의회의 통일된 목소리를 대변하고 지방의회의 미래 비전을 제시하는 핵심적 역할을 맡고 있다.

신임 윤 회장은 3선 의원으로, 제9대 후반기에 이어 제10대 중구의회 의장을 연임하며 안정적인 의회 운영과 협치 중심의 의정활동을 이끌어왔다. 특히 현장 중심의 소통을 바탕으로 자치분권 실현과 서울시 기초의회 간 상생 협력에 크게 기여한 점을 인정받아 회장으로 낙점됐다.

윤판오 회장은 “서울시 각 구의회를 대표하는 중책을 맡게 되어 막중한 책임감을 느낀다”며 “지방의회의 위상을 제고하고, 주민이 체감하는 진정한 지방자치 실현을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다. 이어 윤 회장은 “서울시 436명 구의원 모두의 권익 향상과 협의회의 발전을 위해 늘 현장에서 소통하며 발로 뛰는 일꾼이 되겠다”고 포부를 덧붙였다.


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지난 5일 ‘제10대 전반기 서울특별시 구의회의장협의회’ 회의를 마치고 서울 25개 자치구 구의회 의장들이 기념사진을 찍고 있다.


한준규 기자
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