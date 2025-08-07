금광연 하남시의회 의장, 사무국 직원들과 가평 수해봉사...“이웃 아픔 함께 나눠”

금 의장, 지난 6일 가평 수해 지역 찾아 봉사...“처참한 광경에 할 말 잃어”
금 의장, 정혜영 의원 및 사무국 직원들과 묵묵한 선행 ‘눈길’
금 의장 일행, 가평 수해 현장 구슬땀...“조금이나마 힘이 되길”
하남시의회 금광연 의장(국민의힘, 가선거구)은 지난 6일 경기도 가평군 청평면 일원 수해현장을 찾아 봉사에 나섰다.
봉사활동 현장에는 금 의장을 비롯해 정혜영 의회운영위원장(더불어민주당, 가선거구)과 사무국 직원 등이 함께했으며, 피해 현장에서 묵묵히 봉사활동을 펼쳐 눈길을 끌었다.
경기 가평군은 지난달 기록적인 폭우로 입은 수해 피해로 복구에 여러 어려움을 겪고 있다.
이날 금 의장은 봉사활동에 앞서 현장을 둘러보고 “처참한 광경에 말이 나오질 않는다”라며, 침수 피해를 본 이재민을 만나 애로사항을 청취하고, 봉사활동을 이어갔다.
특히 침수 가옥 주변 토사를 정리하는 등 하루빨리 수해 피해 주민들이 일상으로 회복할 수 있도록 어려운 현장 상황 속에서 구슬땀을 흘렸다.
금 의장은 “이웃 지자체의 아픔을 함께 나누기 위해 함께 구슬땀을 흘린 의회사무국 직원들께 감사 말씀을 드린다”라며 “조속히 일상으로 돌아오시는 데 조금이나마 힘이 되었으면 좋겠다”고 밝혔다.
함께 봉사활동에 참여한 정혜영 의회운영위원장은 “한여름 더위에 피해를 당하신 주민들의 건강이 염려된다”라며 “몸과 마음이 많이 힘드시겠지만, 힘내시길 바란다”라고 말했다.
온라인뉴스팀