영남알프스에서 ‘산·자연·인간’ 돌아본다

세계산악영화제 새달 26일 개막

울주시네마 등에서 110편 상영

국내 유일의 세계적 산악영화 축제인 ‘제10회 울산울주세계산악영화제’가 ‘산·자연·인간’을 주제로 오는 다음달 26일부터 닷새간 열린다.울산울주세계산악영화제 사무국은 20일 울산시의회 시민홀에서 기자회견을 열어 ‘제10회 울산울주세계산악영화제’의 특징과 개·폐막작, 주요 상영작을 발표했다. 영화제는 다음달 26일부터 30일까지 울주군 상북면 영남알프스 복합웰컴센터와 범서읍 울주시네마에서 열린다. 개막식은 26일 오후 7시부터 영남알프스 복합웰컴센터에서 그린카펫, 개막식, 개막작 상영, 개막 공연 등으로 진행된다. 개막작은 존 글래스버그 감독의 ‘걸 클라이머’가 선정됐다. 이 영화는 여성 등반가 에밀리 해링턴의 도전과 성장, 등반가로서의 삶을 다뤘다.올해는 71개국에서 출품된 996편을 대상으로 심사해 국제경쟁 부문 26개국 20편과 아시아경쟁 부문 13개국 12편 등 총 32편의 본선작을 선정했다. 출품작 중 43개국 110편의 영화를 상영한다.올해 영화제 홍보대사는 걸그룹 소녀시대 출신의 배우 권유리씨가 위촉됐다. 권씨는 영화제 개막식 때 사회자로 나선다.﻿울산 박정훈 기자