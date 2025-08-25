동작구, ‘치매안심센터 무료 셔틀버스’ 누적 이용객 2만명 돌파



박일하 서울 동작구청장이 지난 2023년 8월 치매안심센터 셔틀버스 첫 운행 당시 이용객들과 인사를 하고 있다. 동작구 제공

서울 동작구는 치매안심센터를 이용하는 주민을 위한 ‘안심 동행 무료 셔틀버스’ 누적 이용객이 2만명을 넘었다고 25일 밝혔다.앞서 구는 지난 2023년 8월부터 치매안심센터 셔틀버스를 운영 중이다. 센터를 찾는 어르신들이 편하게 오갈 수 있도록 배려한 것이다.올해 셔틀버스를 이용한 주민은 지난 14일 기준 1만 1018명으로 하루 평균 73명인 것으로 집계됐다. 지난해 전체 이용객 수는 7470명으로 첫 운행 이후 2년 만에 2만명을 돌파했다.셔틀버스는 오전 8시 30분 첫차를 시작으로 오후 4시 막차까지 평일 하루 6회 순환 운행한다. 좁은 도로 운행에 어려움이 있다는 한계를 개선하고자 지난해 8월 대형(34인승)에서 중형(25인승) 버스로 교체하기도 했다. 동네 구석구석을 누빌 수 있도록 노선도 변경하고, 솔밭도서관과 숭실대 3번 출구 등 정류소도 신설해 접근성을 높였다.박일하 동작구청장은 “센터 이용객의 발이 되는 셔틀버스를 벌써 2만명이 탈 정도로 큰 호응을 얻고 있다”라며 “치매는 꾸준한 관리와 예방이 무엇보다 중요하다. 앞으로도 어르신들을 위한 치매 안전망을 더욱 촘촘하게 구축하겠다”고 말했다.임태환 기자