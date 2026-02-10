[단독] “불쏘시개 역할 우려”… 보호수, 우레탄 폼 수술 논란

서울Pn

썩은 부위 파내고 폼으로 채워
불씨 튀면 옮겨붙어 쉽게 소실
경북, 소나무 등 1950그루 관리


보호수 외과수술 과정에서 나무 속 빈 공간에 대량으로 주입된 우레탄 폼(점선 안)이 모습을 드러내고 있다.


최근 전국적으로 산불 발생이 잦은 가운데 산림 인근 보호수 외과수술 시 우레탄 폼(폴리우레탄 폼) 사용을 지양해야 한다는 지적이 나온다.

우레탄 폼이 작은 불씨나 열기에도 취약해 피해를 키울 우려가 있기 때문이다.

10일 경북도에 따르면 도내에는 소나무, 느티나무, 버드나무, 은행나무, 향나무, 팽나무 등 58종 1950그루의 보호수가 있다. 보호수는 역사·문화·학술적 가치가 있는 수령 수백 년의 노목, 거목, 희귀목으로서 특별히 보호할 필요가 있는 나무를 지정한다.

수령이 매우 오래된 보호수 중 상당수는 안이 곪아 썩은 곳을 도려내 생육할 수 있게 치료하는 외과수술을 받은 상태다.

문제는 수술 과정에서 발생한 공동(빈 공간)의 부패 방지를 위해 우레탄 폼을 채워 넣는다는 것이다. 때문에 작은 불씨가 튀더라도 쉽게 소실될 우려가 있다.

지난해 3월 안동 산불 때 일직면 광연리의 보호수 느티나무(수령 680여년)가 소실됐다. 마을 주민들은 수년 전 외과수술 과정에서 공동에 우레탄 폼을 대거 투입한 것을 원인으로 지목한다.

한 주민은 “마을 입구에 서 있던 수호목이 순식간 불길에 휩싸여 폭삭 타내려 앉았다”면서 “우레탄 폼이 불씨나 열기에 쉽게 연소했기 때문이라고 생각한다”고 말했다. 앞서 2020년 10월 전남 곡성군 옥과면의 보호수 왕버들 나무(수령 310여년)에서도 불이 났다. 당시 소방당국은 마을 주민이 낙엽을 태우다 불씨가 나무 안쪽 공간으로 옮겨붙은 것으로 파악했다. 나무의 공동은 우레탄 폼이 채워져 있었다.

송대환 대전에코그린나무병원 대표의사는 “우레탄 폼은 시멘트 등과 달리 보호수의 공동을 효율적으로 꽉 채워주는 장점이 있지만 불에 매우 취약한 단점도 있다”면서 “하지만 아직 대체재가 개발되지 않았고 정부품셈(표준기준)도 우레탄 폼을 그대로 적용하고 있다”고 지적했다.

경북 칠곡군 용운사 주지 종명 스님은 “당국에 보호수 외과수술 시 우레탄 폼 사용을 자제해 줄 것을 여러 차례 건의했다”면서 “서둘러 대책을 마련해야 한다”고 강조했다.

글·사진 안동 김상화 기자
2026-02-11 19면
