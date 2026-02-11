강원, K방산 협약기업 육성 늘린다

올해 60곳 뽑아 기술 개발 등 지원

500억 지원 혁신클러스터도 도전

강원도가 세계적으로 주목받는 K방산(방위산업) 육성에 힘을 쏟는다.강원국방벤처센터는 올해 협약기업을 60곳 모집한다고 10일 밝혔다. 지난해 44곳에서 36% 늘리는 것이다. 협약기업에는 제품·기술 개발비를 지원하고 경영 전략도 컨설팅한다. 협약기업의 제품·기술 홍보와 판로 확대를 위해 전시·품평회도 연다. 또 협약기업이 방산시장에 진입할 수 있도록 기업 간 네트워크도 형성해준다.도는 방산혁신클러스터 유치에도 도전장을 냈다. 방산혁신클러스터로 지정되면 방위사업청으로부터 연구개발비와 창업 지원비 등을 5년간 500억원을 지원받는다. 방위사업청은 그동안 경남 창원, 대전, 경북 구미를 방산혁신클러스터로 지정했고 올해 공모를 통해 추가로 지정할 계획이다. 도는 클러스터 유치를 위해 2023년 12월 방위산업 육성지원 조례를 제정했고 2024년 7월에는 전담부서를 만들었다.지난해 12월에는 국방기술품질원 국방방호시험장 유치에 성공했다. 군 장비의 방탄, 내구성을 시험·평가하는 국방방호시험장은 동춘천산업단지 내 2만8000㎡ 부지에 2030년까지 조성된다.도 관계자는 “강원국방벤처센터를 중심으로 기업 지원을 강화하며 산업 경쟁력을 높여 방산혁신클러스터 유치까지 이뤄내겠다”고 말했다.춘천 김정호 기자