불볕더위 기승 속 ‘군포 얼음땡’ 인기···AI 냉장고 생수 오전 중 ‘동나’



근포 얼음땡 냉장고에서 한 시민이 냉각 생수를 꺼내고 있다. (군포시 제공)

경기 군포시가 여름철 불볕더위 대응을 위해 운영 중인 AI 무인 냉장고 ‘군포 얼음땡’이 큰 인기를 끌며 점차 일상에 자리 잡고 있다.군포시는 지난 7월 하순부터 8월 하순까지 한 달간 중앙공원, 로데오거리, 당정근린공원 등 시민 유동 인구가 많은 3곳에 ‘군포 얼음땡’을 설치하고 냉각 생수를 무료로 제공하고 있다.하루 평균 1,200병이 공급되는 생수는 대부분 오전 중에 빠른 속도로 동이 나고 있다.군포시는 시범운영 성과를 바탕으로 내년 여름에는 군포역, 금정역 등 교통 중심지까지 운영 범위를 확대하는 방안을 적극 검토하기로 했다. 또 ‘군포 얼음땡’을 단순한 폭염 대응 장비가 아니라 군포시의 명물, 작은 랜드마크로 발전시켜 시민과 방문객 모두가 기억하는 도시 브랜드로 육성할 계획이다.하은호 군포시장은 “군포 얼음땡은 단순한 냉장고가 아니라 시민 건강을 지키는 생활 속 안전망”이라며 “이번 시범 운영에 이어 내년에는 확대 운영과 함께 도시 이미지를 높이는 명품 정책으로 발전시켜 나가겠다”라고 밝혔다.안승순 기자