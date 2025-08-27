주차난 해소 앞장서는 동작구…올해만 ‘내 집 주차장’ 23면 조성



박일하 서울 동작구청장이 지난 4월 서울 동작구 상도4동 한 주택에서 ‘내 집 주차장 조성 사업’ 현장을 살펴보고 있다. 동작구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동작구는 올해 ‘내 집 주차장 조성 사업’으로 18곳에서 23면의 주차장을 만들었다고 27일 밝혔다.이는 올해 목표(20곳, 25면) 대비 약 92%에 달하는 성과다. 구는 지난해에도 주차장 37면을 확보하면서 목표치인 35면을 넘은 바 있다.이 사업은 담장이나 대문을 허물어 단독과 다가구주택, 근린생화시설 내 유휴공간을 주차면으로 활용하는 것이 핵심이다. 자투리땅을 주차장으로 만들어 주민과 공유하는 것이다.주택가 불법주차 해소와 보행환경 개선에 기여한다는 점에서 주민에게 큰 호응을 얻고 있다.앞서 구가 지난 3월부터 본격적으로 사업을 추진한 결과 상도동·사당동·대방동·신대방동 등에 주차면이 만들어졌다. 특히 상도4동 8곳, 사당3동 4곳 등 주차난이 심각한 지역에 집중적으로 사업을 시행해 주민 체감 효과를 높였다.구는 오는 11월까지 추가 신청을 받아 공사를 진행한 후, 연말까지 최종 준공을 완료한다는 방침이다.박일하 동작구청장은 “주차난 해소는 주민 생활 불편과 직결되는 만큼 구에서 반드시 해결해야 하는 과제”라며 “앞으로도 구민이 더 편리한 일상을 누릴 수 있도록 주차 인프라를 꾸준히 늘리겠다”고 강조했다.한편 구는 민선 8기 들어 3년간 공영주차장 466면, 거주자 우선주차장 192면, 부설주차장 개방 93면, 내 집 주차장 135면, IoT 공유 주차 260면 등 총 1146개의 주차면을 늘렸다.임태환 기자