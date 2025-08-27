주차난 해소 앞장서는 동작구…올해만 ‘내 집 주차장’ 23면 조성

서울 동작구는 올해 ‘내 집 주차장 조성 사업’으로 18곳에서 23면의 주차장을 만들었다고 27일 밝혔다.
이는 올해 목표(20곳, 25면) 대비 약 92%에 달하는 성과다. 구는 지난해에도 주차장 37면을 확보하면서 목표치인 35면을 넘은 바 있다.
이 사업은 담장이나 대문을 허물어 단독과 다가구주택, 근린생화시설 내 유휴공간을 주차면으로 활용하는 것이 핵심이다. 자투리땅을 주차장으로 만들어 주민과 공유하는 것이다.
주택가 불법주차 해소와 보행환경 개선에 기여한다는 점에서 주민에게 큰 호응을 얻고 있다.
앞서 구가 지난 3월부터 본격적으로 사업을 추진한 결과 상도동·사당동·대방동·신대방동 등에 주차면이 만들어졌다. 특히 상도4동 8곳, 사당3동 4곳 등 주차난이 심각한 지역에 집중적으로 사업을 시행해 주민 체감 효과를 높였다.
박일하 동작구청장은 “주차난 해소는 주민 생활 불편과 직결되는 만큼 구에서 반드시 해결해야 하는 과제”라며 “앞으로도 구민이 더 편리한 일상을 누릴 수 있도록 주차 인프라를 꾸준히 늘리겠다”고 강조했다.
한편 구는 민선 8기 들어 3년간 공영주차장 466면, 거주자 우선주차장 192면, 부설주차장 개방 93면, 내 집 주차장 135면, IoT 공유 주차 260면 등 총 1146개의 주차면을 늘렸다.
