정준호 서울시의원 “세관 뚫고 일상으로 스며든 마약, 확산 방지 대책 마련 시급”

정 의원, 광범위한 마약 확산 우려에 지역사회 안전망 구축 및 마약 공급·유통 원천 차단 필요성 강조


  •
질의하는 정준호 의원


정준호 서울시의원(더불어민주당, 은평4)이 지난 27일 개최된 제2차 서울시의회 마약 퇴치를 위한 예방 교육 특별위원회 업무보고에서 “마약이 지역사회 곳곳으로 퍼지며, 그 위험이 현실로 나타나고 있다”라는 우려를 표했다.

정 의원은 특히 세관을 통한 마약 반입 문제를 지적하며 “공급이 가능한 환경을 그대로 두고 수요를 억제하는 데만 집중한다면, 마약 문제를 결코 해결할 수 없다”라며, 공급과 유통망을 동시에 원천 차단해야 한다고 강조했다.

이어 온라인상에서 손쉽게 접근할 수 있는 마약 유통 사이트의 폐해를 지적하며, 유해 사이트 차단 조직의 확대 등 대응체계 확대 필요성도 역설했다.

또한 청소년과 청년층이 마약을 ‘호기심’으로 접하게 되는 현실에 대한 위험성을 강조하며, 학교, 가정, 지역사회가 함께 참여하는 다층적 예방 체계 구축이 절실하다고 말했다.

정 의원은 “마약은 더 이상 소수의 일탈이 아닌 사회 전체를 위협하는 구조적 문제로 자리 잡고 있다”고 언급하며 “관세청·경찰·지방자치단체가 긴밀히 협력해 마약의 첫 유입 경로부터 유통 등을 원천 차단함과 동시에 단속 및 예방을 위한 사회적 안전망 구축을 동시에 추진하는 ‘투트랙 전략’을 제안했다.


온라인뉴스팀
Leaders Today

