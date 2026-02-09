부산 만덕~센텀 이동시간 11분으로 단축

9.62㎞ 도시고속화도로 오늘 개통

국내 유일 모든 차종 통행 대심도

부산 내부 순환도로의 마지막 구간인 ‘만덕~센텀 도시고속화도로’가 10일 0시 개통된다.만덕~센텀 고속화도로는 북구 만덕동과 해운대구 재송동을 잇는 9.62㎞, 왕복 4차로 터널이다.모든 구간이 지하 40m 이상 깊이에 건설된 대심도 지하도로로, 국내에서 모든 차종 통행이 가능한 대심도 도로는 이곳이 유일하다. 국·시비, 민간 투자비 등 7912억원을 들여 6년여 만에 완공됐다.도심 정체 구간을 통과하느라 40분 이상 걸리던 만덕~센텀 이동시간은 이 도로 개통으로 11분으로 단축된다. 만덕대로, 충렬대로, 중앙대로 등 간선도로의 교통량을 분산해 만성적 도심 정체를 해소하는 데도 이바지할 것으로 기대된다.2001년부터 추진한 부산 내부 순환도로망 구축도 이 도로 개통과 함께 완성돼 동서 간 균형 발전, 지역 경제 활성화도 예상된다. 시는 연간 통행비용 648억원 절감, 생산유발효과 1조 2332억원, 고용 창출 9599명 등의 파급효과가 나타날 것으로 예상한다.시 관계자는 “서부산의 물류·산업 기반과 동부산의 관광·첨단산업이 더 빠르게 연결되면서 지역 경제 전반에 동반 상승효과를 낼 것”이라고 말했다.부산 정철욱 기자