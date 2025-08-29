서울Pn

서울시, 일제강점기부터 숨어있던 시유재산 찾았다…

공사 관계자들 "한밤 파쇄석 500t 운반" 스카이칠십이 "금시초문, 말도 안 된다" 인천공항공사 "사실 확인 땐 법적 조치"

서울시, 순직 소방관 6위 국립묘지 안장…연말까지

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

서울 중구, 다음달까지 DDP쇼룸에서 패션산업 특

통계청 발표 '2020 고령자 통계' 분석

노원 주민이 만들고 즐기는 '동 마을 축제'

통계청 발표 '2020 고령자 통계' 분석

야구장 관리·운영 놓고 창원·NC '긴장 속 협력'

시 “외야석 증설 등에 1300억 지원”
NC “연고지 확정 내년 지선 이후로”

경남 창원시와 프로야구단 NC 다이노스가 미묘한 긴장 속에서 협력을 이어가고 있다.

창원시는 최근 내놓은 1300억원 규모 NC 지원안을 두고 NC가 ‘즉시·실효성 등이 부족하다’고 밝힌 데 대해 지속해 협의하겠다고 28일 밝혔다.

지난 3월 창원NC파크에서 인명사고가 난 이후 야구장 소유 주체인 창원시와 구장 관리 등을 맡는 창원시설공단, 창원NC파크를 위탁 운영 중인 구단 간 책임 공방 등이 불거졌다. 이후 지난 5월 구단은 창원NC파크 재개장 경기 때 연고지 이전 가능성을 시사하며 창원시에 21가지 요구 사항을 전달했다. 그로부터 2개월 뒤 시는 ▲창원NC파크 시설관리 주체 개선 ▲외야 관중석 증설 ▲전광판 추가 ▲팀 스토어 확장 ▲선수단 숙소 건립 등으로 나뉜 1300억원 규모 지원 계획을 내놨다.

NC는 이러한 시의 지원안 마련에 감사를 표하면서도 실행력 등이 부족하다고 평가했다. 팬들이 가장 궁금해할 ‘연고지 이전’과 관련해서는 별다른 입장을 내놓지 않았다. 다만 NC는 창원시에 ‘타 지자체와 연고지 이전을 위한 협의를 하지 않고 있고, 내년 지방선거 이후 연고지 이전 여부를 확정하겠다는 내용 등도 검토하지 않고 있다’는 취지의 견해를 전달한 것으로 알려졌다.﻿


창원 이창언 기자
2025-08-29 25면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
