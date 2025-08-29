충남도, 베트남 다낭과 ‘공동 번영’ 약속



김태흠 지사가 내년 개최하는 태안국제원예치유박람회 초청문을 베트남 다낭시 응우옌 민 찌엣 인민위원장에게 전달하고 있다. 도 제공

충남도가 글로벌 관광도시 베트남 다낭시와 교류·협력 첫 단추를 끼웠다.도에 따르면 해외시장 개척 등을 위해 베트남 출장 중인 김태흠 지사는 29일 다낭시 청사에서 르엉 응우옌 민 찌엣 인민위원장을 만났다.베트남 지방정부는 의결 기관인 인민의회와 집행 기관인 인민위원회가 있다. 인민위원장은 지방정부의 수반으로 정책 집행을 총괄한다.이 자리에서 김 지사는 “베트남과 대한민국은 1992년 수교, 2022년 포괄적 전략 동반자 관계 수립 등 지난 30여 년간 서로에게 가장 중요한 파트너로서 성장과 번영을 이어왔다”며 “다낭은 대한민국 국민이 가장 좋은 관광지로 꼽는 곳”이라고 말했다.이어 “충남은 대한민국 무역수지 1위, 수출 2위, 지역내총생산(GRDP) 3위를 기록하고 있고, 삼성과 현대 등 글로벌 기업이 소재한 첨단 산업 도시”라며 “다낭과 다양한 분야에서 협력을 이어갈 수 있을 것”이라며 강조했다.김 지사는 내년 개최하는 태안국제원예치유박람회를 소개하며 르엉 응우옌 민 찌엣 인민위원장에게 초청장도 전달했다.르엉 응우옌 민 찌엣 인민위원장은 “충남과 다낭은 제조업과 첨단 기술, 항만 물류 등이 발전하며 양국 중요 경제 중심지라는 공통점이 있다”며 농특산물 분야 공동 발전 방안을 모색하자는 뜻을 전했다.이날 환담에 이어 정걸기 충남 베트남사무소 소장과 응우옌 쑤안 빈 다낭시 외무국장이 업무협약을 체결했다.협약 주요 내용은 양 지방정부의 지속가능한발전과 공동 번영을 위해 협력 관계, 정책 및 행정 교류, 문화예술 분야 교류, 경제·산업 협력 교류 등 전반적인 분야에서 협력을 약속했다.베트남 중부에 위치한 다낭시는 면적이 1만 1859.59㎢로 충남(8247.54㎢)보다 1.4배 이상 크고, 인구도 306만여 명으로 충남(2025년 7월 213만 6299명)보다 1.4배 이상 많다.홍성 이종익 기자