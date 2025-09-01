완도해양체유센터, 누적 치유객 10만명 달성

서울Pn

해조류 등 해양자원 활용한 16개 해양치유 프로그램 인기


  •
완도군이 8월 31알 해양치유센터 누적 치유객 10만 명 달성 이벤트를 하고 있다.


전남 완도해양치유센터의 누적 치유객 수가 지난 8월 31일 기준으로 10만 명을 넘어섰다.

완도군은 10만 번째 방문객인 광주광역시의 김아로 치유객에게 전복 세트와 센터 초대권을 경품으로 전달했다.

김아로 치유객은 SNS에서 “완도해양치유센터 체험 후기 영상을 보고 방문하게 됐는데, 10만 번째 치유객으로 선정돼 영광스럽다”며 “해양치유를 직접 해보니 스트레스가 풀리고 피부 보습에 너무 좋아서 꼭 다시 방문하고 싶다”고 말했다.

완도해양치유센터는 국내 최초 해양치유시설로 해양기후와 해수, 해조류 등 해양자원을 활용한 16개 해양치유 프로그램을 운영하며 웰니스 관광 명소로 각광 받고 있다.

특히 해조류 거품과 머드, 해수, 저주파, 스톤 등 해양치유 테라피의 효과가 입소문을 타며 관광객들로부터 인기를 끌고 있다.

지역민은 물론 가족 단위 여행객과 체험 학습 학생, 단체 등 전국에서 다양한 계층의 방문객들이 줄을 잇고 있고 재방문율도 높다.

완도군은 완도해양치유센터 치유객 10만 명 달성 기념 환영 이벤트를 시작으로 10만 보 맨발 걷기 챌린지와 해양치유 건강 릴레이, 10만 축하 포토존 SNS 인증 이벤트 등을 9월 30일까지 진행한다.

신우철 완도군수는 “치유객 10만 명 달성은 국민 건강 증진과 지역 관광과 경제 활성화를 이끄는 의미 있는 성과”라며 “국내 최초라는 명성에 걸맞게 앞으로 더 많은 사람들이 해양치유를 통해 심신을 치유할 수 있도록 양질의 치유 서비스를 제공하겠다”라고 말했다.

완도 류지홍 기자
