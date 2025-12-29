전국 첫 ‘요양보호가족 휴식제’… 영등포, 행안부 장관상

제1회 대한민국 봉사 공모전 대상

돌봄 봉사단, 말벗 지원·병원 동행

3200여건 생활 밀착 서비스 제공



최호권(가운데) 서울 영등포구청장이 ‘2025년 제1회 대한민국 봉사와 나눔 우수사례 공모전’ 대상을 수상한 뒤 영등포구 직원들과 함께 기념촬영을 하고 있다.

영등포구 제공

서울 영등포구는 ‘2025년 제1회 대한민국 봉사와 나눔 우수사례 공모전’에서 ‘요양보호가족 휴식제도’로 ‘행정안전부 장관상(대상)’을 수상했다고 29일 밝혔다.행정안전부가 주최하고 한국중앙자원봉사센터가 주관하는 이번 공모전은 봉사와 나눔 분야의 우수사례를 발굴, 확산하기 위해 올해 처음 개최됐다.2023년 구가 전국 최초로 도입한 ‘요양보호가족 휴식제도’는 치매 및 노인성 질환으로 장기간 돌봄을 맡아 온 가족을 지원하는 지역 기반의 돌봄 서비스다. 돌봄 봉사단이 가정을 직접 방문해 어르신에게 말벗 지원, 병원 동행 등 생활 밀착형 서비스를 제공한다. 개인이나 가족의 책임이었던 돌봄 부담을 지역사회가 함께 나눌 수 있도록 한 제도다.구는 3년째 이 제도를 운영하며 총 770명의 봉사단이 참여해 3200여건의 돌봄 서비스를 제공했다. 공공의 정책 설계와 주민의 자발적 참여가 유기적으로 결합된 민관 협력 모델로, 지역 돌봄의 새로운 대안으로 평가받고 있다. 심사위원은 “요양보호가족 휴식제도는 장기간 이어지는 가족 돌봄 부담을 지역사회가 함께 분담하는 구조를 안정적으로 구축한 사례”라며 “봉사와 나눔의 가치를 일회성이 아닌 지속 가능한 제도로 구현했다는 점을 높게 평가했다”고 말했다.최호권 구청장은 “이번 수상은 현장의 실질적인 필요에서 출발해 지역이 함께 만들어 온 돌봄 정책의 성과”라며 “앞으로도 어르신에게는 따뜻한 안정을, 돌봄 가족에게는 일상의 휴식을 제공하는 지속 가능한 지역 돌봄 모델을 확산해 나가겠다”고 전했다.송현주 기자