최민규 서울시의원, 화재 대응 차별성 있는 연구와 소방관 심리 안정 강화로 재발 방지 대책 강조

서울시의회 도시안전건설위원회 소속 최민규 의원(국민의힘, 동작2)은 제332회 임시회 소방재난본부 업무보고에서 지하공간 화재 대응 연구와 소방공무원 심신 건강 관리 대책을 질의하며, 재난 대응의 핵심은 재발 방지와 실효성 확보라고 지적했다.최 의원은 지하공간 화재 대응 연구와 관련해 “서울연구원이 추진 중인 과제가 지난해 연구와 차별성이 없다면 의미가 없다”라며 “용역이 완료되는 대로 결과를 제출하고 현장 대응에 필요한 개선책이 담겨야 한다”고 요구했다.소방재난본부는 “6월에 중간보고를 받았고, 용역은 9월 완료 후 11월 말까지 결과를 제출할 예정”이라며 “올해 연구는 지하공간 대응 매뉴얼과 첨단 장비 도입을 중점에 둬 지난해 연구와는 차별화해 현장 대응 매뉴얼 보완과 장비 개선에 활용하겠다”고 설명했다.특히 최 의원은 소방공무원 심신 건강 관리에 대해 “상담사 확충, 장비 교체 같은 실적만 나열될 뿐 상담 지속률·치료 연계율·PTSD 치료 관련 지표는 전혀 관리되지 않고 있다”면서 “중대 사건 이후의 사후관리와 치료 성과 지표 관리가 반드시 강화되어야 한다”고 지적했다.이에 대해 소방재난본부는 “심리적 지원의 중요성을 인식하고 있으며, 치료 관련 지표 관리와 사후 지원 강화를 보완하겠다”고 밝혔다.최 의원은 “소방재난본부가 화재 대응을 위한 복구 속도를 내세우는 데 그쳐서는 안 되며, 반복되는 피해를 줄이고 재발 방지로 이어질 수 있는 대책이 마련돼야 한다”며 거듭 개선을 당부했다온라인뉴스팀