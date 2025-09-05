서울시의회 기획경제위원회, 행정사무감사 대비 현장방문 실시

임춘대 위원장 “현장에서 시민 체감 정책을 지속 발굴할 것”

방문지에서 창업지원 강화, 노동복지 향상, 도시농업 활성화 논의



서울새활용플라자를 방문한 서울시의회 기획경제위원회(위원장 임춘대)



서울시 노동자복지관을 방문한 서울시의회 기획경제위원회(위원장 임춘대)



(구)농업공화국 부지를 서울시 노동자복지관을 방문한 서울시의회 기획경제위원회(위원장 임춘대)



임춘대 서울시의회 기획경제위원장

서울시의회 기획경제위원회(위원장 임춘대, 국민의힘·송파3)는 지난 3일 서울시 새활용플라자, 노동자복지관, (구)농업공화국 부지에 대한 현장방문을 실시하고 경제·노동 분야의 정책 추진 현황을 확인했다.기획경제위원회는 먼저 새활용플라자를 방문해 도시문제 해결을 위한 새활용 분야 유망 창업기업 발굴 및 육성사업의 추진 현황을 점검했다.새활용플라자는 버려지는 자원을 활용해 새활용 제품을 제작하고 창업·일자리 연계 프로그램을 운영하는 공간으로, 기획경제위원들은 현장을 둘러보며 창업 지원 프로그램의 운영 실태를 점검하고 향후 정책 개선 방향을 논의했다.특히 현재 창업정책과와 자원순환과로 분산된 새활용플라자 관리 사무가 내년부터 자원순환과로 일원화될 예정인 만큼, 기획경제위원들은 부서 간 긴밀한 협조를 통해 원활한 관리·운영이 이뤄질 수 있도록 당부했다.이어 기획경제위원들은 노동자복지관을 방문해 노동자 복지 정책과 지원 프로그램의 운영 현황을 점검했다. 이 자리에서 위원들은 노동자복지관만의 차별성과 특화 프로그램 부족 문제를 지적하고, 노동권익센터 등 서울시 노동자복지시설 간 업무 중복을 해소할 방안을 논의했다.마지막으로 강서구 마곡동에 위치한 (구)농업공화국 부지를 찾아 도시농업 활성화가능성을 검토하고, 해당 부지의 활용 방안을 모색했다.임 위원장은 “이번 현장방문을 통해 정책 집행 과정에서 나타나는 문제점을 직접 확인했으며, 시민들이 체감할 수 있는 실효성 있는 정책 개선 방안을 마련할 것”이라고 밝혔다.한편, 이번 현장방문에는 이민옥 부위원장, 구미경 의원, 황유정 의원, 왕정순 의원, 이상훈 의원 등 기획경제위원회 소속 의원들이 함께 참여했다.온라인뉴스팀