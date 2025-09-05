서울시의회 주택공간위원회, 공공주택 건설현장 및 근로자 안전관리 점검 실시

온열질환 대응 모의훈련·스마트 안전장비 시연 등 현장 안전관리 체계 집중 점검

근로자 쉼터 직접 확인하며 폭염 속 근로자 안전 확보 강조



지난 3일 강서구 마곡엠밸리 17단지 건설현장을 방문한 서울시의회 주택공간위원회(위원장 김태수)



서울시의회 주택공간위원회(위원장 김태수, 국민의힘, 성북4)는 제332회 임시회 기간인 지난 3일 서울주택도시개발공사로부터 주요 현안 관련 업무보고를 받은 뒤 강서구 마곡엠밸리 17단지 건설현장을 방문, 온열질환 대응 모의훈련 및 스마트 안정장비 시연 등 안전기본수칙을 집중 점검했다.점검 대상인 마곡엠밸리 17단지는 총 10개 동, 지하 2층에서 지상 16층 규모로 조성되며, 분양 381세대와 임대 196세대를 포함해 총 577세대가 들어설 예정이다. 공사비는 1258억원 규모로, 2023년 8월 착공해 2026년 4월 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.이번 모의훈련에서는 실제 온열질환이 발생한 상황을 가정해, 현장 작업자가 자동심장충격기(AED), 들것 등을 활용한 초동 조치와 구급차를 이용한 병원 이송까지 전단계를 시연했다. 대응 과정을 면밀히 지켜본 위원들은 실제 상황 발생 시 더욱 신속하고 체계적인 대응이 이뤄질 수 있도록 현장 역량 강화를 주문했다.이어 근로자 상태와 위험 상황을 실시간으로 감지할 수 있는 AI·IoT 기반 스마트 안전관리 시스템 운용 시현이 진행됐다. 위원들은 직접 장비를 체험하며 현장 근로자들의 안전사고 예방에 만전을 기할 것을 당부했다.스마트 안전관리 시스템은 ▲중장비 접근경보기 ▲현장근로자 위험행동 감지 지능형CCTV ▲기울기 감지 시 경고음 발생 변위감지장치 ▲화기 접근 시 경고음 발생 유해가스 감지장치 등으로 구성되어 있다.주택공간위원회는 현장 근로자 휴게시설도 직접 방문해 냉방기 작동 여부, 얼음·생수 비치 상태 등을 꼼꼼히 확인했다. 아울러 온열질환 예방 5대 수칙(물·그늘·휴식·보냉장구·응급조치)의 이행 여부를 집중 점검하며 근로자들의 건강 보호 상황을 직접 확인했다.김 위원장은 “해가 갈수록 폭염이 기승을 부리고 현장 노동자분들이 건강을 잃거나 사망하는 안타까운 사고가 잇따르고 있다”며 “건설현장의 안전은 곧 시민의 안전과 직결되는만큼 지나치다 싶을 정도로 예방과 준비가 필요하다”고 강조했다.끝으로 “우리 위원회는 서울시민의 주거안정을 위해 힘쓰는 현장 근로자의 노동환경 개선과 안전 확보를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀