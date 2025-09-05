홍국표 서울시의원, 제25회 도봉 사회복지의 날 기념행사 참석

사회복지유공자 62명과 우수 사회복지기관 6개소 표창식도 열려

“사회복지인들의 노고와 헌신이 따뜻한 도봉구 만드는 원동력”



지난 4일 도봉구청 2층 선인봉홀에서 열린 ‘제25회 도봉 사회복지의 날 기념행사’에 참석, 축사하는 홍국표 의원

서울시의회 홍국표 의원(국민의힘, 도봉2)은 지난 4일 도봉구청 2층 선인봉홀에서 열린 ‘제25회 도봉 사회복지의 날 기념행사’에 참석, 축사를 통해 “지역 사회복지 발전을 위해 묵묵히 헌신하고 계시는 모든 사회복지인들께 깊은 감사와 존경의 마음을 전한다”며 “여러분의 따뜻한 손길이 우리 도봉구를 더욱 살기 좋은 공동체로 만들고 있다”고 밝혔다.이번 기념행사는 도봉구사회복지협의회 주관으로 2000년 9월 7일 법정기념일로 지정된 ‘사회복지의 날’ 25주년을 맞아 개최됐으며, 사회복지사업에 대한 이해를 높이고 사회복지사업 종사자의 활동을 장려하기 위해 마련됐다.이날 행사에서는 도봉구 사회복지현장에서 기여한 공로가 있는 사회복지유공자와 우수사회복지기관에 대한 표창이 이루어졌다. 도봉구청장상 41명, 서울시사회복지협의회장상 5명, 도봉구사회복지협의회장상 10명, 서울시사회복지사협회장상 6명 등 총 62명의 유공자와 사회복지기관 6개소가 표창을 받았다.홍 의원은 “사회복지는 우리 사회의 가장 기본적이면서도 중요한 안전망”이라며 “앞으로도 사회복지인들이 더 나은 환경에서 전문성을 발휘할 수 있도록 서울시 차원에서도 관심을 갖고 다각적인 지원방안을 찾아보겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀