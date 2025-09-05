홍국표 서울시의원, 도봉노인종합복지관 작품 전시회 개막식 참석

9월 8일까지 도봉문화원에서 지역민 누구나 관람 가능

“어르신들의 정성과 열정 담긴 소중한 작품들에 깊은 감동”



지난 3일 도봉문화원 1층 갤러리에서 열린 ‘2025 도봉노인종합복지관 작품 전시회’ 개막식에 참석해 축사하는 홍국표 의원

서울시의회 홍국표 의원(국민의힘, 도봉2)은 지난 3일 도봉문화원 1층 갤러리에서 열린 ‘2025 도봉노인종합복지관 작품 전시회’ 개막식에 참석해 축사했다.이번 전시회는 도봉노인종합복지관에서 문화예술 프로그램에 참여하시는 어르신들이 한 해 동안 정성스럽게 제작한 작품들을 선보이는 자리로, 오는 8일까지 6일간 도봉문화원 1층 갤러리에서 개최된다.홍 의원은 축사에서 “어르신들의 작품 하나하나에는 단순한 취미 활동을 넘어선 삶의 지혜와 경험, 그리고 예술에 대한 열정이 고스란히 담겨 있다”며 “이러한 창작 활동이 어르신들의 건강한 노후생활과 삶의 활력소가 되고 있음을 확인할 수 있어 매우 뜻깊다”고 말했다.또한 “고령화 사회에서 어르신들의 문화예술 활동은 단순한 여가가 아닌 적극적인 사회참여이자 자아실현의 중요한 수단”이라며 “도봉노인종합복지관이 어르신들의 잠재된 예술적 재능을 발굴하고 표현할 기회를 제공해 주시는 것에 깊이 감사드린다”고 강조했다.마지막으로 홍 의원은 “앞으로도 우리 지역 어르신들이 다양한 문화예술 활동을 통해 건강하고 활기찬 노후를 보내실 수 있도록 지역사회가 함께 관심을 갖고 지원해 나가겠다”라며 “도봉노인종합복지관의 지속적인 노력에도 깊은 감사와 응원을 보낸다”고 당부했다.온라인뉴스팀