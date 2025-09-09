공영주차장 늘려 주차난 해소 앞장선 광진

3년 새 833면 증설 현재 2493면

김경호 서울 광진구청장.

서울 광진구가 주차시설 확충사업으로 주차난 해소에 앞장선다고 8일 밝혔다.광진구 관계자는 “광진구 주택가 주차장 확보율은 119.8%로, 서울 자치구에서 6위”라며 “쾌적한 생활인프라를 만들기 위해 주차시설 확충에 힘쓰고 있다”고 설명했다.민선 8기 들어 구는 실생활에 밀접한 주차시설을 늘리고 구민편의를 증진시키기 위해 노력해 왔다. 2022년에 1660면이었던 공영주차장 주차면수가 올해 9월에는 2493면으로, 833면 증가했다.공영주차장 4곳도 새로 지었다. 지난해 6월, 구의2동 복합청사에 조성한 공영주차장 81면을 시작으로 지난해 10월에는 중곡3동 배나무터공원에 94면을 만들었다. 올해 2월에는 ‘서울시 50플러스 동부캠퍼스’에 164면의 공영주차장을, 7월에는 자양4동 전통시장 주차장에 170면을 완성했다.유휴부지 3곳에는 임시주차장을 조성했다. 중곡동에 화양변전소 부지와 소아청소년진료소 부지에 각각 180면과 118면, 화양초등학교 폐교 부지에 25면의 임시주차장을 만들어 주민편의를 챙겼다.담장허물기 주차장 조성사업도 꾸준하다. 민선 8기에 68곳에 82면을 조성해 주택가 주차시설을 확보했다.김경호 광진구청장은 “앞으로도 주차환경을 더욱 개선, 주차난을 해소하고 구민 편의를 높이는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.서유미 기자