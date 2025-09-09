김형재 서울시의원, 시정홍보 확대 위해 아파트 엘리베이터 TV 확대 설치 주문

김 의원, 노후 아파트 단지 엘리베이터 내 TV 설치 지원 통해 시정 및 의정활동 홍보 효과 제고 강조



김형재 의원이 지난 1일 개최된 제332회 임시회 서울시의회 문화체육관광위원회 회의에서 서울시 홍보기획관에게 질의하고 있다.



엘리베이터 내부에 설치된 부착식 모니터

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 김형재 의원(강남2, 국민의힘)은 지난 1일 개최된 제332회 임시회 서울시의회 문화체육관광위원회 회의에서 서울시 홍보기획관을 향해 시정홍보 확대의 일환으로서 서울 관내 노후 아파트 단지들을 대상으로 아파트 엘리베이터 TV 설치를 확대해야 한다고 주문했다.현재 서울시는 시정정보 확산을 위한 차원에서 ▲택시 모니터 2,000대 ▲아파트 엘리베이터 TV 1만1천여 대 ▲기둥광고 200면 ▲광역버스 환승정류장 43면 등 다양한 생활밀착형 매체를 활용하여 서울시의 주요 정책을 홍보하고 있다. 이에 대해 김 의원은 “아파트 엘리베이터 TV는 시민들이 이동 중 자연스럽게 접하는 매체로 홍보 효과가 뛰어나다”고 평가했다.이어 김 의원은 “시정 홍보효과 극대화 차원에서 아직 엘리베이터 TV 설치가 되어 있지 않은 노후 아파트 단지에 대한 대책 마련도 필요하다”며 “홍보기획관은 현재 서울시 주택실이 추진하고 있는 ‘모범 아파트 단지 지원사업’ 등과 연계해, 노후 아파트 엘리베이터에도 TV 설치가 이뤄질 수 있도록 검토해야 할 것”이라고 주문했다.아울러 “준공 15~20년 정도 된 아파트의 경우 아직 관리 상태가 양호한 편이므로 별도 모니터만 달아도 충분할 것”이라고 강조했다.이에 대해 서울시 홍보기획관은 “의원님의 제안은 좋은 아이디어”라며 “주택실 및 TV설치 대행업체와도 협의하여 긍정적으로 검토하겠다”고 답변했다.마지막으로 김형재 의원은 “아파트 엘리베이터 TV설치 사업은 서울시정 홍보뿐 아니라 서울시의회 의정활동 홍보에도 도움이 되는 만큼, 홍보기획관실이 주택실, 홍보 대행업체와 적극적으로 협의해 설치 확대 방안을 조속히 마련해야 한다”고 주문하면서 질의를 마쳤다.온라인뉴스팀