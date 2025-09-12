“새달 해수부 이전 청사 내부 공사 착수… 모든 직원에게 정착 지원·맞춤 컨설팅”

서울Pn

서울 체력인증센터 100곳으로… 건강 수명 3세

전재수 해수부 장관 간담회


전재수 해양수산부 장관이 11일 정부세종청사에서 열린 ‘새 정부 출범 100일 기자간담회’에서 발언하고 있다.
세종 연합뉴스


전재수 해양수산부 장관이 “해수부 이전 청사는 10월부터 내부 공사에 착수할 계획”이라며 “동남권투자공사와 해사법원 부산 설치를 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

전 장관은 11일 정부세종청사에서 ‘새 정부 출범 100일 기자간담회’를 열고 “오는 12월까지 해수부 부산 이전을 완수하겠다”며 “모든 직원이 부산 이전 상황에서 업무에 집중할 수 있도록 전월세 지원 등 정착을 지원하고 개인별 맞춤형 이전 컨설팅도 제공하겠다”고 말했다.

●동남권투자공사 설립 적극 지원

해운선사·공공기관 이전에 대해 “해운선사 이전 활성화를 위해 정부와 지방자치단체, 관련 업계가 참석하는 이전 지원 협의회를 구성해 운영할 계획”이라며 “해수부 산하 공공기관 중에 부산으로 함께 이전하는 기관도 조속히 확정해 이전 준비에 착수하겠다”고 했다. 아울러 “해사법원과 동남권투자공사 (설립) 관련 법률도 국회에서 논의 중”이라며 “법원행정처, 금융위원회와 긴밀히 협력해 적기에 설립될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 덧붙였다.

●‘북극항로 TF’ 장관이 직접 총괄

부산 이전 지원조직 출범 계획도 밝혔다. 그는 “정부가 선도적으로 미지의 영역을 개척하는 모습을 보여야 공공기관과 기업이 함께 따라올 수 있다”며 “범부처가 참여하는 전담 지원조직과 민관 전문가가 함께 참여하는 대통령 직속 북극항로위원회 설치를 추진하겠다”고 전했다. 현재 차관 중심으로 운영되고 있는 ‘북극항로 태스크포스(TF)’는 장관이 직접 총괄하겠다는 계획도 내놨다.

최근 발표된 정부조직 개편안에 해수부 관련 내용이 빠졌다는 지적에는 “첫 번째 개편안은 대통령의 공약을 담아낸 것”이라면서 “복수차관제나 조선해양플랜트과 이관은 공약이 아니었고 부처 간 협의와 토론을 통해서 정해질 문제”라고 설명했다.

세종 강동용 기자
2025-09-12 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
