“농식품 모태펀드 더 유치… ‘한국의 하겐다즈’ 될 것”

‘아기유니콘 기업’ 제주 미스터밀크



지난 3일 신세호 미스터밀크 대표가 미스터밀크에 대해 설명하고 있다.

농식품부 공동취재단

“한국의 하겐다즈로 성장하고 싶습니다.”유제품 가공업체 미스터밀크의 신세호 대표는 지난 3일 제주 한림읍 미스터밀크 공장에서 열린 기자간담회에서 이렇게 말했다. 2014년 설립된 미스터밀크는 3년 전 제주에 유가공 공장을 갖추고 유기농 원유를 활용한 젤라토·치즈·우유샌드 등 가공식품 제조에 나섰다. 신 대표는 “우유샌드는 제주공항에서만 55만개가 팔려 매출 70억원을 기록하며 관광객 필수 선물로 자리잡았다”고 소개했다.제주산 원유가 경쟁력의 비결이었다. 미스터밀크는 공장 근처에 있는 성이시돌 목장에서 생산한 유기농 원유를 활용한다는 점을 내세워 브랜드 정체성을 분명히 했다. ﻿미스터밀크는 ﻿2023년 3억원이던 매출이 지난해 15억원, 올해 상반기에만 23억원까지 올라섰다. 하반기엔 50억원이 더 늘어날 전망이다. 지난 5월 식품 기업 분야에선 유일하게 ‘아기유니콘 기업’에 이름을 올렸다. 아기유니콘이란 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상, 창업 10년 이하 비상장 스타트업)이 될 만큼의 혁신·성장성을 투자시장에서 인정받은 기업을 뜻한다. 가파른 성장 배경에는 ‘농식품 모태펀드’가 있다. 농림축산식품부가 출자해 민간과 함께 자펀드를 조성하고 농림수산식품 산업에 투자하는 펀드다. 신 대표는 “농식품 모태펀드에서 2019~2022년 세 차례에 걸쳐 투자받은 35억원이 공장 설비자금이 됐다”고 설명했다.신 대표는 “농식품 모태펀드를 추가 유치해서 대량 생산 설비를 구축하고 싶다”﻿고 강조했다.현장을 찾은 송미령 농식품부 장관은 “모태펀드 예산이 올해 550억원에서 내년 700억원으로 늘어날 것”이라며 “﻿필요한 영역에 투자가 이뤄질 수 있도록 제도를 개선하겠다”고 밝혔다.제주 강동용 기자