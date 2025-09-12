김정영 경기도의원, ‘경기도미래세대재단’ 장애인 등 채용 인건비 8억 35백만원 감액 편성...강력 비판



김정영 의원(여성가족평생교육위원회). 9월 10일 열린 미래평생교육국에 대한 2025년 추가경정 예산안 심사에서 ‘경기도미래세대재단 직원 채용 인건비’ 감액 편성 강하게 비판. (사진=경기도의회)

경기도의회 김정영 의원(여성가족평생교육위원회, 국민의힘, 의정부1)은 10일 열린 미래평생교육국(오광석 국장)에 대한 2025년 제2회 추가경정 예산안 심사에서 ‘경기도미래세대재단 직원 채용 인건비’의 감액 편성에 대하여 강하게 비판했다.김정영 의원은 “경기도는 이번 2025년 제2회 추가경정 예산안 편성에서 세출은 1조 6641억 원 증가하였으나, 정부가 추진하는 ‘민생회복 소비쿠폰 지급’ 2조 1,446억 원 재원 증액을 제외하면 SOC 및 보육·교육 사업 등 예산이 실질적으로 감액 편성되었다”며, 특히 “경기도미래세대재단의 장애인 및 보훈대상자 자녀 등 직원 채용 지연을 이유로 인건비를 8억 35백만 원 감액 편성한 것은 부적절하다”라고 강하게 비판하였다.또한 김정영 의원은 “공공기관에서 장애인 및 보훈대상자 자녀를 직원 채용 시 일정 인원을 의무적으로 채용하여야 하는 것은 몸이 불편한 사회적 약자에 대한 배려와 국가를 위해 희생하거나 헌신하신 분들의 유족분들을 지원하고 예우하기 위한 제도이다”며, “일반인 보다 우선 배려해야 할 사회적 약자들의 인건비 예산을 감액하고, 먹고 사는데 아무 문제가 없는 사람들에게 모두 나누어 주기 위한 소요 재원을 증액하는 것은 불합리하다”라고 말했다.특히 김정영 의원은 “경기도미래세대재단은 청년들의 권익증진 및 발전, 청소년의 건전한 성장 및 역량 개발을 하는 기관으로 미래를 책임질 세대에게 더 인지시켜야 할 책임이 있고, 솔선수범해야 한다”며, “올해 예산을 감액 편성하면 채용 계획이 중단되는 사태가 발생한다며, 이것이 김동연 지사의 정책인지 의문스럽다며, 감액 예산안에 동의할 수 없다”라고 밝혔다.이에 대해 오광석 미래평생교육국장은 “장애인 및 보훈자녀의 채용 공고를 수차례 실시하였으나, 현실적으로 응시자 없었다”라고 답변했다.마지막으로 김정영 의원은 “여성가족평생교육위원회 소속 부서는 다른 부서보다 약자를 위해 더 배려하고 고민하는 정책을 추진해야 한다”며, “직원이 채용될 때까지 채용 공고를 계속해서 추진하는 등 적극적으로 업무에 임해 줄 것”을 당부했다.온라인뉴스팀