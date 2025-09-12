김철진 경기도의원, 안산 특성 살린 스마트도시 성공, 경기도의 ‘적극 행정’에 달렸다



미래과학협력위원회 의원. 9월 12일 제386회 임시회 경기도의회 미래과학협력위원회 추가경정예산안 심사에서 안산 특성 살린 스마트도시 성공, 경기도의 ‘적극 행정’ 촉구. (사진=경기도의회)

김철진 경기도의회 미래과학협력위원회 의원(더불어민주당, 안산7)은 12일 제386회 임시회 경기도의회 미래과학협력위원회 추가경정예산안 심사에서 총사업비 160억 원 규모의 ‘안산시 강소형 스마트도시 조성 사업’에 대해 경기도가 단순 예산 전달 창구 역할에 그치고 있다고 지적하며, 사업의 성공적 추진을 위한 경기도의 적극적인 역할과 지원 확대를 강력히 촉구했다.이 사업은 국비 80억 원과 시비 80억 원을 투입해 안산시의 특성을 살린 스마트도시를 조성하는 국가 공모 사업이다. 현재 경기도는 중앙정부와 안산시를 잇는 과정에서 사업 계획을 검토하고 국비를 전달하는 역할 등을 수행하고 있으나, 직접적인 도비 매칭이나 사업 지원은 없는 상황이다.김철진 의원은 질의를 통해 “안산은 다문화 도시를 넘어 상호문화도시를 지향하는 특수성을 가진 도시”라고 전제하며, “이러한 지역적 특색을 살린 스마트도시를 조성하는 데 있어 기초 지자체만의 역량으로는 한계가 분명히 존재한다”고 지적했다.또한 김 의원은 “경기도가 단순히 중앙정부의 예산을 전달하는 창구 역할에만 머물러서는 안 된다”고 비판하며, “도비 매칭을 통한 재정적 지원이 가장 이상적이지만, 그것이 어렵다면 경기도가 보유한 행정력과 전문성을 활용해 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 말아야 한다”고 강조했다.특히 안산시가 추진하는 상호문화 특화 스마트 서비스가 성공적으로 안착하기 위해서는 광역자치단체인 경기도의 교통, 복지, 산업 등 다양한 분야와의 연계와 협력이 필수적이라는 점을 역설했다.김철진 의원은 “안산 강소형 스마트도시 사업은 단순히 기술을 도입하는 것을 넘어, 다문화 상생이라는 안산의 가치를 담아내는 중요한 기회”라며, “경기도가 이 사업의 성공을 남의 일처럼 여겨서는 안 되며, 경기 남부 거점도시 안산의 발전을 위해 주도적인 자세로 협력하고 지원해야 할 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀