구미경 서울시의원 “‘왕십리2동 노인복지관’ 개관 축하… 서울시 특교금 24억 6000만원 확보 성과”

“지역 어르신 삶의 질 향상 위해 지속적으로 노력할 것”



구미경 서울시의원



새롭게 개관한 왕십리2동 노인복지관 전경

서울시의회 구미경 시의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 12일 열린 ‘왕십리2동 노인복지관’ 개관식에 참석해 지역 어르신들을 위한 복지공간의 새로운 출발을 함께했다.이번에 개관한 ‘왕십리2동 노인복지관’은 서울시 특별교부금 24억 6000만원으로 조성됐으며, 지하 1층·지상 3층 규모로 건립됐다. 왕십리2동은 고령화율이 17.3%에 달하지만 노인복지관이 없어 어르신들이 인근 타지역 시설을 이용해야 하는 불편이 컸던 만큼, 이번 개관은 지역사회의 숙원을 해결하는 성과로 평가된다.구 의원은 ‘왕십리2동 노인복지관’ 건립을 위해 주민들과 지속적으로 소통하는 한편, 복지관의 건립을 구체화하고자 서울시와 적극적으로 협의해왔다. 그 결과 서울시 특별교부금 24억 6000만원을 확보해 사업 추진의 토대를 마련함으로써 지역사회의 숙원 사업인 노인복지관이 건립되는 결실을 보게 되었다.이날 행사에 참석한 구 의원은 복지관 개관을 축하하며 새롭게 조성된 복지관을 둘러보고, 어르신들의 건강 증진과 여가 활동을 위한 다양한 공간을 꼼꼼히 확인했다.구 의원은 “왕십리2동 어르신들께서 오랫동안 기다려온 복지관이 드디어 문을 열게 되어 감회가 남다르다”라며 “어르신들의 삶이 더욱 풍요로워질 수 있도록 다양한 복지 기반을 확충하고, 서울시의회 차원에서도 지속적으로 지원과 노력을 이어가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀