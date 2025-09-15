서울Pn

2회 로봇·AI테스트베드 공모
5개사 선정… 본격 실증 돌입

서울 강남구는 ‘제2회 강남구 로봇·AI 테스트베드’ 공모에서 5개 사를 선정하고, 이달부터 구가 보유한 공공 인프라를 개방해 본격 실증에 들어간다고 14일 밝혔다.

이번 공모에는 총 23개 기업이 지원해 전년 대비 약 2배 증가한 경쟁률을 보였다. 이 가운데 혁신성과 실증 가능성이 높은 5개 과제가 선정됐다. 특히 올해는 행정 수요 중심이었던 지난해 1회차와 달리 병원·도서관·스마트팜·생활체육 시설 등 주민이 직접 로봇을 체감할 수 있는 생활현장으로 범위를 넓힌 점이 특징이다.

이번에 뽑힌 과제들은 생활 속 다양한 공간에서 로봇이 실제로 어떻게 쓰일 수 있는지를 시험한다. 강남구 로봇·AI 테스트베드는 기업이 개발한 로봇 기술과 서비스를 실제 현장에 적용해 성능을 검증하고 보완하는 상용화 지원 프로그램이다.

조성명 강남구청장은 “생활현장에서 바로 쓰이는 로봇 서비스를 구 인프라와 연결해 실증·고도화·상용화로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”며 “실증 과정에서 드러난 한계를 보완해 기업의 시장 진입을 앞당기며, 강남구가 로봇산업 중심도시로 자리매김하도록 기반을 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.


김동현 기자
2025-09-15 22면
