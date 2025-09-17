‘야도’ 부산에 한국야구명예의전당 첫 삽

서울Pn

기장 테마파크에 내년 10월 완공


  •
박형준(가운데) 부산시장과 허구연(오른쪽 네 번째) KBO 총재, 정종복 기장군수가 16일 기장군 야구테마파크에서 열린 한국야구명예의전당 착공식에서 기념촬영을 하고 있다.
부산시 제공


‘한국야구명예의전당’ 건립이 본궤도에 올랐다.

부산시는 16일 기장군 야구테마파크 사업 부지에서 착공식을 열었다고 밝혔다. 이 사업은 2011년 한국야구위원회(KBO)가 추진한 ‘한국 야구 100주년 기념사업’의 하나로 부산시와 기장군이 공동 유치했다. 부산시는 건립비 지원, 기장군은 부지 제공, KBO는 전시물 확보를 맡았다.

한국야구명예의전당은 부지 1852㎡에 지하 1층 지상 3층 연면적 2998㎡ 규모로 내년 10월 완공 예정이다. 총사업비는 190억원(부산시 149억원,기장군 41억원)으로 KBO는 야구 유물( 4만 9000여점) 확보와 운영 인력 지원을 맡는다. 전당은 1층 전시장, 2층 명예의전당, 3층 수장고·사무공간으로 구성된다. 전시장은 한국 야구의 탄생과 성장 과정을 아마추어와 프로로 나눠 보여주고, 명예의전당은 헌액자 소개 공간으로 꾸며진다.

박형준 부산시장은 “한국야구명예의전당 착공은 한국 야구 120년 역사를 기념하고 새로운 100년을 여는 출발점”이라며 “부산을 한국 야구 역사와 영광의 상징 도시로 만들어가겠다”고 말했다.


부산 구형모 기자
2025-09-17 21면
