추석 먹거리 안전… 동대문에선 안심

전통시장·대형마트 원산지 점검



서울 동대문구의 음식점 위생 점검 현장 모습.

동대문구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 동대문구는 추석 명절과 가을 행락철을 앞두고 농수산물 원산지, 다중이용시설, 소규모 일반음식점 등을 대상으로 종합적인 먹거리 안전·위생 점검을 한다고 18일 밝혔다.구는 다음달 2일까지 전통시장과 중·대형마트, 고기 및 수산물 취급 음식점을 대상으로 농수산물 원산지 표시 지도·점검을 한다. 명절 선물세트, 제수용 나물류, 과일류, 수산물 등 주요 소비 품목과 음식점 원산지 표시 대상 39개 품목이 중점 점검 대상이다.농수산물 명예감시원과 보건위생과 직원이 단계적으로 점검하며 원산지 미표시·거짓 표시 등 위반 시 과태료 부과 및 고발 조치 등 엄정 대응할 계획이다. 또 의심 품목은 수거해 검정하고, 원산지 표시판과 홍보 책자를 배부해 소비자 신뢰도를 높일 예정이다.아울러 19일까지는 시민들이 많이 찾는 다중이용시설 주변 식품판매업소와 푸드트럭을 대상으로 위생 점검과 식품 수거검사가 이뤄진다. 점검 항목은 ▲조리장 위생 관리 ▲방충시설 설치 여부 ▲냉장·냉동식품 보관 상태 ▲유통기한 경과 제품 사용 여부 ▲음식물 재사용 여부 등이다. 원산지 표시 위반 여부도 함께 점검한다.안석 기자