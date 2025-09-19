담양에 국내 최초 국립정원문화원 개원

정원문화 산업 진흥과 정원관광 활성화 선도 기대
정원문화 산업 진흥과 정원관광 활성화를 선도할 국립정원문화원이 18일 전남 담양군 금성면에서 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다.
국립정원문화원은 수요 맞춤형 정원 분야 미래 인재 양성과 대국민 정원문화 서비스 강화, 케이(K)-가든의 글로벌 선도 등 3대 중점 전략을 설정하고 정원문화를 국민의 일상에 정착시킬 계획이다.
특히 정원 전문 자격제 도입과 표준화를 통해 정원 인력의 전문성을 강화하고 국민이 직접 참여할 수 있는 정원문화 콘텐츠, 프로그램을 확대해 생활 속 정원문화를 확산할 방침이다.
또 국제 정원네트워크를 구축해 세계 속 케이-가든 위상을 높이고, 이를 기반으로 전남도가 대한민국 정원문화의 수도로 도약할 수 있도록 정책적·제도적 기반도 마련할 예정이다.
전남도는 지난해 세계의 중심 미국 뉴욕한국문화원에서 담양 소쇄원을 주제로 ‘애양단’ 정원을 선보였으며, 대한민국 아름다운 민간정원 30선에 최다 10개소가 선정되는 등 국내외에서 남도정원의 우수성을 입증했다.
2027 남도정원비엔날레와 2031 장미국제정원박람회 등 국제적인 행사도 개최해 정원문화 확산 정책을 지속 확대할 계획이다.
김영록 지사는 “한국 정원문화의 뿌리인 담양에서 국내 첫 국립정원문화원이 문을 열게 된 것을 온 도민과 함께 진심으로 축하한다”며 “이번 개원은 전남도가 노력해 얻은 값진 결실로, 앞으로 국립정원문화원과 함께 K-가든의 새 시대를 활짝 열어가겠다”고 말했다.
