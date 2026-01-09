신미숙 경기도의원, 2026학년도 화성 지역 고등학교 모집 현황 보고 받아



신미숙 의원이 8일 화성오산교육지원청 회의실에서 2026학년도 화성 지역 고등학교 모집현황을 보고받고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 교육기획위원회 신미숙 의원(더불어민주당, 화성4)은 8일 화성오산교육지원청 회의실에서 2026학년도 화성 지역 고등학교 모집 현황을 보고받았다.회의에서는 화성 지역 고등학교 전반 모집 정원, 학급 편성, 수용률 등이 논의됐으며, 특히 작년에 개교한 신동고등학교와 개교를 앞둔 호연고등학교의 추가 모집 마감 등 주요 모집 현황을 중점적으로 보고했다.신미숙 의원은 “신설학교는 개교 초기 학생 수와 학급 편성, 교원 배치가 학교 운영 전반에 영향을 미친다”며 “화성 지역은 비평준화 지역인 만큼 지역 내 수요 분산을 고려하여 모집 정원과 학급 편성 기준을 보다 면밀히 검토해야 한다”고 강조했다.신 의원은 “신동고등학교의 경우 과학중점학교로서 특색있는 교육과정을 운영하고 있는 점이 인상 깊다”며 “고교학점제가 전면 시행되고 있는 만큼 지역 내 학교의 특색있는 교육과정을 학부모들이 많이 아실 수 있도록 세분화하여 안내해 줄 것”을 교육지원청 관계자에게 당부했다.이에 교육지원청 관계자는 “중·고등학교 교육과정 안내 자료를 제작 및 배포하는 데 힘쓰겠으며, 학교별 교육과정 정보를 공유할 수 있는 온라인 플랫폼을 보완해 나가겠다”고 답변했다.한편 신 의원은 2026학년도 고등학교 모집 정원 운영과 학급 편성, 입학 전형 진행 상황을 토대로 향후에도 교육 현안을 지속적으로 점검해 나가겠다고 밝혔다.온라인뉴스팀