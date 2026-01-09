광진구, 자양동 227-147번지 재개발사업 주민설명회

서울Pn

지난 7일에 광진구청 대강당에서 주민설명회, 300여명 참석

서울 광진구는 지난 7일 광진구청 대강당에서 자양동 227-147번지 일대 재개발사업 정비계획안 주민설명회를 열었다고 9일 밝혔다.

해당 지역은 신속통합기획 사업의 일환으로 추진되는 재개발지역이다. 신속통합기획은 정비사업 활성화를 위해 공공이 정비계획 지침을 제시하고 신속한 사업 추진을 지원하는 제도다.


  •
김경호 서울 광진구청장이 지난 7일 구청 대강당에서 자양3동 227-147번지 일대 주택 정비형 재개발 정비사업 설명회에 앞서 인사말을 하고 있다. 광진구 제공


대상지는 자양3동 227-147번지 일대 약 4만 798㎡ 규모로, 노후화된 단독주택과 공동주택, 상가 등이 혼재돼 있어 재개발을 통한 체계적인 정비가 필요한 지역이다. 도시계획상 제2종일반주거지역과 제3종일반주거지역이 혼재돼 있으며, 모두 259필지에 토지 등 소유자는 약 490명이다.

정비계획에 따르면, 용적률 299.67%를 적용해 최고 49층 이하, 11개동, 총 1030세대(임대주택 207세대 포함) 규모의 공동주택이 들어설 예정이다.

지난해 9월 신속통합기획 주민설명회를 개최한 데 이어, 10월 신속통합기획 가이드라인이 확정돼 지난해 12월 19일부터 올해 1월 20일까지 정비계획안 주민공람 중이다. 설명회에는 주민 300여명이 참석했다.

김경호 구청장은 “정비사업은 주민의 마음을 모아가는 과정이라고 생각한다”며, “앞으로도 적극적인 행정 지원으로 사업이 원활히 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.

서유미 기자
