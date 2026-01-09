유정희 서울시의원 “중소벤처기업부 주관 전통시장 및 상권 활성화 지원사업에 신원시장 최종 선정 환영”



유정희 서울시의원

서울특별시의회 유정희 의원(관악구4 문화체육관광위원회)은 관악구 신원시장이 중소벤처기업부 주관 ‘2026년도 전통시장 및 상권 활성화 지원사업(문화관광형)’에 최종 선정된 것을 환영하며, 지역 상권이 실질적인 성장 단계로 나아가는 계기가 마련됐다고 밝혔다.유 의원은 “이번 문화관광형시장 육성사업은 국회 차원의 정책 추진과 지역 현장의 실행 역량이 맞물려 성과로 이어진 사례”라며, “정태호 국회의원이 이끌어 확보한 국가 사업이 신원시장에서 구체적인 변화로 이어지게 된 점에서 의미가 크다”고 강조했다.이번 선정으로 신원시장은 2026년부터 2027년까지 2년간 최대 10억 원의 사업비를 지원받아 청년문화와 수변도심 관광자원을 연계한 콘텐츠를 추진한다. 시장은 청년 친화적 공간 조성, 체험·투어 프로그램 운영, 디지털 판로 확대, 시장 환경 개선 등을 통해 전통시장 운영 전반의 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.또한 신원시장 고유의 먹거리와 지역 특성을 반영한 로컬 브랜드를 육성하고, 관광 프로그램을 활성화해 인근 수변 인프라와 연계된 도심형 관광시장으로의 성장을 추진할 예정이다.아울러 서림행복가득 골목형상점가가 중기부 주관 ‘시장경영지원사업’에 선정돼 추가 예산을 확보한 점도 관악구 골목상권 전반의 성장 흐름을 보여주는 성과로 평가된다.유 의원은 “국회에서 마련된 정책적 성과가 지역에서 제대로 자리 잡기 위해서는 현장의 운영 역량과 지속적인 관리가 중요하다”며, “서울시의회 차원에서도 신원시장을 비롯한 관악구 전통시장과 골목상권이 사업 취지에 맞게 안정적으로 성장할 수 있도록 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.이어 “이번 사업이 상인 조직화와 운영 역량 강화로 이어져 지역에 성과가 축적될 수 있도록, 지역과 함께 차분히 완성해 나가겠다”고 강조했다.끝으로 유 의원은 “신원시장이 주민과 방문객이 함께 찾는 관악구 대표 시장으로 자리 잡고, 지역 경제에 활력을 더하는 거점으로 성장하길 기대한다”며 환영의 뜻을 밝혔다.온라인뉴스팀