‘K-POP부터 K-푸드·전통놀이까지’…파주서 ‘K-컬처 페스티벌’ 열린다

경기평생교육진흥원, K-체험 복합문화축제 개최(20,21,27일)


  •


경기도평생교육진흥원은 오는 20일과 21일, 27일 3회에 걸쳐 경기미래교육파주캠퍼스(옛 파주 영어마을)에서 우리 음악과 음식, 전통문화 등을 아우르는 복합 문화축제 ‘K-컬처페스티벌’을 연다.

첫날 20일에는 K-POP 커버댄스, 비보잉, 코레오 댄스를 비롯해 예능 스트릿우먼파이터 출연팀인 ‘원밀리언’의 축하공연이 열리고, 21일은 자우림, 리센느의 축하공연을 시작으로 ‘K-POP’ 기반 퀴즈대회와 OST, 록 음악 등 다양한 장르 무대가 펼쳐진다.

27일은 ‘K-푸드’ 테마로 추석 명절 분위기를 미리 체험할 수 있다. 가족 단위 방문객이 함께하는 ‘대형 비빔밥’과 ‘장수 인절미’ 체험, 국악·풍물놀이 공연, 널뛰기·제기차기 같은 전통놀이가 준비돼 세대가 함께 즐길 수 있는 프로그램으로 구성됐다.

이와 함께 K-드라마 연기체험, K-POP 보컬체험, 한지 전등갓 만들기 등 40여 종의 체험 프로그램을 무료로 즐길 수 있고, 파주시 통일동산 관광특구와 연계한 스탬프 이벤트, 12종의 전통 놀이 체험, 포토네컷 촬영 등 부대행사들도 함께 진행된다.

오후석 경기도평생교육진흥원장은 “파주 K-컬처페스티벌은 경기도민 누구나 즐기고 체험할 수 있는 열린 문화축제”라며 “경기북부의 새로운 문화관광 콘텐츠로 자리 잡을 수 있도록 지속 지원하겠다”라고 말했다.

안승순 기자
