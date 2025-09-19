방성환 경기도의원 “경기 바다의 치유자원, 도민 건강과 지역경제 살릴 미래산업”



방성환 위원장이 17일 경기도청 대회의실에서 열린 ‘경기도 해양치유자원조사 용역 중간보고회’에 참석해 전문가 및 관계자들과 함께 경기도 해양자원의 활용 방향을 논의하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도 농정해양위원회 방성환 위원장(국민의힘, 성남5)은 17일 경기도청 대회의실에서 열린 「경기도 해양치유자원조사 용역 중간보고회」에 참석해 연구 성과를 공유하고, 경기도 해양자원의 활용 방향을 함께 논의했다.이번 보고회는 경기도가 올해 5월부터 추진한 해양치유자원 조사 용역의 중간 결과를 점검하기 위해 마련된 자리로, (주)해랑정책기술연구소 연구진과 해양수산 전문가, 도 관계자들이 함께했다.보고된 중간 성과에 따르면 ▲안산 대부도 갯벌과 염생식물 군락 ▲화성 궁평해수욕장 ▲시흥 갯벌 및 폐염전 등은 해수ㆍ퇴적물ㆍ천일염ㆍ염생식물의 효능 성분이 풍부하고, 관광ㆍ체험과 결합 가능한 해양치유 거점 후보지로 제시됐다. 또한 해수의 칼슘ㆍ마그네슘ㆍ칼륨 등 이온성분과 갯벌 퇴적물의 휴믹산, 염생식물의 항산화 성분은 근육통 완화, 면역 증진, 피부 건강 등 다양한 효능이 확인됐다.방성환 위원장은 인사말에서 “경기도는 경기바다 8경을 비롯한 아름다운 해양자원을 보유하고 있다”라며, “이를 관광과 치유자원으로 연결하는 것은 도민의 건강을 지키고 지역경제를 살리는 중요한 과제”라고 강조했다.이어 “해양치유는 건강·관광·복지가 결합된 미래산업으로, 기후위기와 고령화 시대를 대비하는 대안이 될 수 있다”라며, “경기도만의 특성화된 해양치유 모델을 만들어내는 과정에 의회도 함께하겠다”라고 덧붙였다.한편, 경기도는 오는 12월까지 용역을 완료하고, 2026년 해양수산부에 ‘경기도 해양치유지구 지정’을 건의할 계획이다.온라인뉴스팀