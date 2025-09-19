부산·김해·양산 대중교통 오늘부터 무료 환승

서울Pn

버스·도시철도·경전철 두 번까지
통학·통근 시민, 월 2만원 절약

부산시는 19일부터 부산·김해·양산 대중교통 광역환승요금 무료화를 시행한다고 18일 밝혔다.

부산, 김해, 양산의 버스·도시철도·경전철을 이용하는 시민들은 추가 요금(일반기준 500원) 없이 2번 환승해 3개 교통수단까지 무료로 갈아탈 수 있게 된다. 통학·통근 등으로 매일 광역 대중교통 이용 시민들은 월 2만원 이상 교통비를 아낄 수 있다고 시는 설명했다.

시는 내년 개통 예정인 양산선(노포-양산중앙) 도시철도와 부산 대중교통(버스·도시철도) 간 환승 시에도 동일하게 광역무료환승을 적용할 예정이다. 시 주도로 거제, 창원(진해용원), 울산까지 광역환승 범위를 추가 확대할 계획이다.

또 시는 부산 방문 관광객용 1·3·7일권 등 ‘단기 대중교통 정기권’ 도입을 교통카드시스템 개선 계획에 포함해 준비하고 있다. 이와 함께 김해와 양산 등 인접 도시까지 연계한 ‘통합정기권’ 도입을 주변 지자체와 협의할 예정이다.

부산시는 이번 대중교통 광역 환승 요금 무료화가 부·울·경 초광역 경제동맹 구현을 위한 첫걸음이 될 것이라고 기대했다.


부산 구형모 기자
2025-09-19 27면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
