종로 광화문스퀘어 불 밝혔다

시민과 함께 ‘오프닝 세리머니’

세계적 디지털광고 공간 변신



정문헌(오른쪽 여섯 번째) 서울 종로구청장이 지난 5일 KT광화문빌딩 웨스트 사옥 앞에서 열린 ‘광화문스퀘어 오프닝 세리머니’에서 점등식을 보고 기념촬영을 하고 있다.

종로구 제공

서울 종로구 광화문광장 일대가 미국 뉴욕의 타임스퀘어처럼 세계적인 디지털광고 공간으로 탈바꿈하고 있다.종로구는 지난 5일 서울 광화문광장 놀이마당에서 KT광화문빌딩 웨스트 사옥에 설치된 미디어월을 공개하는 ‘광화문스퀘어 오프닝 세리머니’를 진행했다고 7일 밝혔다.광화문스퀘어는 행정안전부가 지정한 제2기 옥외광고물 자유표시구역 중 하나로 2033년까지 디지털광고 공간 조성이 추진된다. 광화문광장과 세종대로 일대 22만 1815㎡가 전통과 현대가 어우러진 빛의 광장으로 재탄생할 것으로 기대된다.이날 행사에서는 시민들과 내외빈이 함께 카운트다운을 외치자 미디어월에 불빛이 켜지는 점등식이 눈길을 끌었다. 종로구와 KT, 서울시, 국가유산청이 공동제작한 영상도 이날 처음으로 공개됐다. 풍물패 청음, 전자현악그룹 디오네, 가수 자이언티 등이 축하공연을 선보였다.정문헌 종로구청장은 이날 “뉴욕 타임스스퀘어를 넘어서는 광화문스퀘어의 탄생을 알리는 뜻깊은 순간”이라며 “광화문광장을 세계인이 즐길 수 있는 미디어 아트 갤러리로 자리매김하도록 하겠다”고 말했다.﻿김주연 기자