김철진 경기도의원, 경기도 제조업 로봇 이니셔티브 예산 더 늘리도록 노력할 것



김철진 의원(미래과학협력위원회)이 16일 디지털전환허브 7층 세미나실에서 열린 ‘경기도 제조업 로봇 이니셔티브 발전방향 회의’에 참석해 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

김철진 경기도의회 미래과학협력위원회 의원(더불어민주당, 안산7)은 16일 디지털전환허브 7층 세미나실에서 열린 ‘경기도 제조업 로봇 이니셔티브 발전방향 회의’에 참석했다. 김 의원은 이 자리에서 경기도 제조업 혁신을 위해 ‘제조업 로봇 이니셔티브’ 관련 예산을 내년도에 더욱 늘릴 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.이번 회의는 경기도 제조업의 혁신과 생산성 향상을 위해 추진 중인 ‘제조업 로봇 이니셔티브’ 사업의 발전 방향을 모색하고자 마련됐다. 김철진 의원은 지난 6월, 1차 추경에서 관련 예산 40억 원을 편성하며 사업의 초석을 다진 바 있다. 이날 회의에는 사업 참여기업 및 공급기업 담당자 50여 명이 참석해 로봇 도입 우수 사례를 공유하고 향후 사업 추진에 대한 의견을 교환했다.김철진 의원은 축사를 통해 “미래과학협력위원회 위원으로서 경기도의 미래를 고민하고 있다”라며 “4차 산업혁명 시대에 로봇은 인력난을 해소하고 생산성을 끌어올리는 산업 현장의 핵심 동력”이라고 강조했다. 또한 “오늘 회의는 경기도가 대한민국을 넘어 세계적인 제조 강국으로 나아가는 중요한 기틀이 될 것”이라고 행사의 중요성을 역설했다.김 의원은 안산시의원 시절부터 지역 산업 발전을 위해 고민해왔음을 언급하며, “기업 현장의 목소리에 귀 기울여 사업이 더욱 발전할 수 있도록 필요한 지원과 정책 마련에 힘쓰겠다”라고 약속했다.그는 “내년도 예산 심의 과정에서 제조업 로봇 이니셔티브 사업이 확대될 수 있도록 예산을 더 늘리는 데 최선을 다하겠다”라며, “디지털 혁신을 통해 기업 활동의 효율성을 높이고 안산과 경기도 발전에 기여하겠다”라고 덧붙였다.온라인뉴스팀