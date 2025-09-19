박상현 경기도의원, ‘K-헬스케어 박람회’서 의료기업과 미팅, 최신기술과 의료기업 현장의 목소리 청취



경기도의회 박상현 의원(더불어민주당, 부천8)이 지난 18일, 서울 코엑스에서 열린 ‘2025 K-Hospital + Healthtech Fair(KHF 2025)’에 참석해 AI 기술을 접목한 병원 운영 시스템과 의료폐기물 감축 방안 등 다양한 헬스케어 혁신 기술을 집중적으로 살폈다. 경기도 내 의료기업 관계자들과의 만남을 통해 현장의 목소리를 청취하고 최신 기술을 경기도정에 반영할 방안을 모색할 수 있었는데, 의료 현장의 생생한 의견을 직접 듣고 도내 기업의 혁신적인 기술이 실용화될 수 있도록 정책적 지원을 확대하기 위함이다.박 의원은 이날 AI 기반 병원 운영 시스템과 혁신 의료기기를 개발하는 경기도 기업 관계자들로부터 직접 기술 시연을 보고 의견을 나눴다.박 의원이 직접 살펴본 ‘AI 기반 초음파 정맥 채혈기’는 혈관이 잘 보이지 않거나 약한 환자의 정맥을 초음파로 실시간 탐색하고, AI가 정확한 위치에 바늘을 자동 삽입하여 채혈 성공률을 높이는 기술이다. 그는 이러한 혁신 기술이 ‘온마음AI복지’와 같은 경기도의 기존 복지 사업과 결합될 때 시너지가 극대화될 것이라고 강조하며, 향후 정책 연계 방안을 적극적으로 모색하겠다고 밝혔다. 또한, ‘스마트 인솔 솔루션’은 보행 시 발생하는 데이터를 분석해 환자의 균형, 하지 근력 등 신체 기능을 종합적으로 평가하는 기술로, 고령자나 재활 환자의 건강 관리에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.특히 AI 챗봇과 콜봇을 활용해 예약 및 안내를 통합 관리하는 AICC(AI 컨택센터) 시스템에 깊은 관심을 보였다. 이 시스템은 진료과별·의료진별 맞춤형 로직을 적용해 예약 오류를 줄이는 것은 물론, 고령층도 음성 인식으로 쉽게 이용할 수 있도록 해 환자 편의를 획기적으로 높인다. 박 의원은 “AI 기술이 단순한 편의를 넘어 의료진의 반복적인 업무를 줄여 생산성을 높이고, 궁극적으로 환자들에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있다”고 평가했다.또한, 박 의원은 병원 운영의 지속가능성을 위한 ‘의료폐기물 혁신 솔루션’에 주목했다. 부천에 본사를 둔 기업이 제안한 재사용 의료용품 렌탈 서비스는 막대한 양의 일회용 의료 폐기물을 줄이는 실질적인 대안으로 제시됐다. 일회용 가운을 재사용 가능한 제품으로 대체하고 자체 멸균 공장을 통해 렌탈함으로써, 병원은 폐기물 처리 비용을 절감하는 동시에 ‘ESG 선도병원’이라는 친환경 이미지를 구축할 수 있다. 박 의원은 “비용 절감과 친환경 이미지 제고라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 ‘윈윈(Win-Win)’ 모델”이라며, 경기도가 이러한 혁신적인 사업을 적극적으로 지원해야 한다고 강조했다.박상현 의원은 “현장의 현실적인 어려움과 혁신적인 기술을 개발하는 도내 기업들의 노력을 직접 듣고 보니, 양측의 소통이 얼마나 중요한지 다시 한번 깨달았다”며, “앞으로도 현장의 목소리를 경청하여 최신 기술이 도민의 삶에 실질적으로 도움이 되는 정책으로 구현될 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀