강서구 “안전한 사업 현장 위한 안전수칙 반복 교육”

강서구 ‘현장업무 안전실천’

진교훈(가운데) 서울 강서구청장이 19일 강서구청 회의실에서 ‘현장업무 안전 실천 서약식’을 열고 안전수칙의 중요성을 강조하고 있다.

강서구 제공

서울 강서구는 안전사고가 없는 사업장을 조성하기 위해 ‘현장업무 안전 실천 서약식’을 열었다고 19일 밝혔다.이날 서약식은 청소, 공원녹지, 도로, 하수, 공공시설 등 현장 업무를 처리하는 용역업체 대표자 및 관계자 90여명이 참석했다. 강서구는 전날 청소 용역업체 종사자 사망 사고가 발생하자, 이날 서약식을 준비했다고 설명했다.진교훈 강서구청장을 비롯한 참석자들은 서약서를 쓰고 산업재해 예방을 위한 실천 의지를 다졌다. 서약서에는 ▲ 강서구민과 종사자의 생명과 안전 최우선 ▲ 안전보건관리체계 구축으로 안전한 사업장 조성 ▲ 현장 안전수칙 준수 ▲ 안전문화 확산을 위한 전 직원 안전교육 지속 실시 등 안전보건 의무를 이행하기 위한 실천 항목이 담겼다. 이어 사례를 중심으로 산업재해 예방 교육도 진행됐다.진 구청장은 “안타까운 사고가 발생해 구청장으로서 너무나 참담한 마음”이라며 “유사사고 재발방지를 위해 안전한 사업 현장 조성에 각고의 노력을 다하겠다”고 말했다.이어 “현장에선 때로는 번거롭고 불편하다는 이유로 안전수칙을 묵인하거나 간과하는 경우가 있다”며 “이러한 일이 반복될수록 안전에 틈이 벌어지는 만큼 안전수칙이 지켜질 수 있도록 반복적으로 교육하고 확인하는 등 각별히 노력해달라”고 당부했다.김주연 기자